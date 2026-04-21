Municipio y clubes barriales buscan impulsar un plan deportivo integral.

El Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se reunió con integrantes de diferentes clubes del fútbol barrial. Durante el encuentro se habló de la actualidad de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios y de la importancia de armar un proyecto deportivo a largo plazo, que contemple no sólo lo competitivo si no también capacitaciones, infraestructura y convenios con universidades y organizaciones para el beneficio de jugadores de todas las categorías.

El encuentro se realizó en la sede del club Arco Iris, y contó con la participación de una gran cantidad de referentes del fútbol barrial. Durante la charla también se habló del proceso de elección de autoridades que encarará próximamente la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) y de la importancia del compromiso de sus asociados.

El intendente reiteró su apoyo al desarrollo del futbol barrial, como lo hizo en muchas otras oportunidades, y convocó a los presentes a trabajar en el armado de un proyecto integral deportivo.

En la reunión también se habló de la posibilidad de firmar convenios con universidades y clubes de futbol nacionales y se analizó la posible cesión a la AIFB de un terreno municipal ubicado junto a la cancha Nora Vera.