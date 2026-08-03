Municipio de Río Gallegos impulsa el emprendedurismo local

Más de 30 emprendedores ofrecieron sus productos a un público masivo en una nueva edición de la Feria del Atlántico, un espacio impulsado por la Municipalidad de Río Gallegos para incentivar la economía de las familias y de los pequeños comerciantes locales.

Organizada por la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, la Feria del Atlántico abrió sus puertas durante el sábado y el domingo en el Club Boca Río Gallegos. Allí, vecinos y visitantes pudieron acceder a una gran variedad de productos con precios accesibles y promociones.

Durante el sábado, la feria recibió la visita del Secretario Municipal Gerardo Mirvois, quien recorrió cada puesto junto a la Diputada Nacional Moira Lanesan y la Concejal Soledad Kamú.



La comitiva analizó la difícil situación que está atravesando la sociedad riogalleguense y destacó la apertura de estos espacios de intercambio comercial como un apoyo a las economías familiares.