Municipio acompañó la capacitación provincial en maquinaria pesada y entregó certificados a los participantes.

Con una importante convocatoria, se llevó adelante en la ciudad de Caleta Olivia la jornada de capacitación del Programa Provincial de Introducción al Mundo de Maquinarias Pesadas, una iniciativa articulada entre Distrigas S.A., la Administración General de Vialidad Provincial y la Municipalidad local, orientada a fortalecer la formación técnica y la generación de mano de obra calificada.

La propuesta, desarrollada bajo modalidad teórico-práctica, brindó herramientas vinculadas a la introducción, operación básica y mantenimiento de maquinaria pesada, permitiendo a los participantes incorporar conocimientos fundamentales para su desarrollo laboral en sectores estratégicos como la obra pública y los servicios industriales.

Como cierre de la jornada, se realizó la entrega de certificados a quienes completaron la capacitación, reconociendo el compromiso asumido y la importancia de seguir fortaleciendo instancias de formación que amplían oportunidades laborales y potencian el desarrollo profesional de los vecinos y vecinas.

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Caleta Olivia Mariano Mazzaglia destacó la cantidad de inscriptos e interesados, que refleja la intención de los trabajadores en profesionalizar sus labores y mejorar día a día. “Para nosotros es importante ser partícipes en este fin de ciclo de esta semana de capacitación donde inició el día lunes con una capacitación teórica y a partir del día martes hasta el día de hoy tuvieron diferentes prácticas en la cancha de Estrella Norte” aseguró Mazzaglia.



Por su parte el empleado municipal que asistió a los capacitadores en estás jornadas Ramiro Godoy puso en valor la respuesta de los asistentes y la amplitud de la formación. “Se movieron espectacularmente bien porque aprendieron rápido y también tuvieron la capacitación de cómo se realiza un mantenimiento de maquinaria.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la capacitación y especialización de la mano de obra local, entendiendo que la formación es una herramienta central para el crecimiento productivo y la generación de empleo genuino.