Municipio acompañó el acto por el 44 Aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina

La Municipalidad de Río Gallegos participó este viernes del acto conmemorativo por el 44° Aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina en la gesta de Malvinas, realizado en la costanera local.

En representación del Ejecutivo Municipal estuvo presente el jefe de Gabinete, Diego Robles, quien acompañó a autoridades de las fuerzas, a veteranos de Malvinas y a vecinos y vecinas en una jornada de profundo respeto y memoria.



El acto incluyó la entonación del Himno Nacional interpretado por la Banda Militar “Puerto Argentino”, la invocación religiosa, la lectura de la nómina del personal de la Fuerza Aérea Argentina caído en combate y un minuto de silencio en homenaje a quienes ofrendaron su vida por la Patria.



Asimismo, se dio lectura al mensaje del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde, en el que se destacó el valor, el profesionalismo y el compromiso demostrados el 1° de mayo de 1982, fecha que marcó el ingreso en combate de la Fuerza y quedó grabada como un hito en la historia nacional.



Acompañaron la ceremonia autoridades provinciales, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, veteranos de Malvinas e instituciones civiles.



Como cierre del acto, se realizó un desfile militar frente al palco oficial, del que participaron las distintas fuerzas presentes, rindiendo honores a los héroes de Malvinas y reafirmando el compromiso de mantener viva su memoria.