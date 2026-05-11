Moira Lanesan Sancho expresó sus condolencias por la tragedia ocurrida en Perito Moreno

La diputada nacional Moira Lanesan Sancho difundió un comunicado oficial tras el trágico siniestro ocurrido en la localidad de Perito Moreno, donde al menos dos personas perdieron la vida y otras resultaron heridas, hecho que generó una profunda conmoción en toda la provincia de Santa Cruz.

En su mensaje, la legisladora manifestó su “más profundo pesar y acompañamiento a las familias y a toda la comunidad”, remarcando la importancia del acompañamiento colectivo en momentos tan difíciles. Asimismo, destacó el trabajo realizado por los equipos de emergencia, bomberos, personal de salud y fuerzas de seguridad que intervinieron en la asistencia y contención tras la tragedia.

Lanesan Sancho también expresó su deseo de que la Justicia pueda esclarecer rápidamente las causas del hecho que enluta a la comunidad santacruceña. Finalmente, hizo llegar sus condolencias a las familias afectadas y deseó una pronta recuperación a las personas heridas.