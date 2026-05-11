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Moira Lanesan Sancho expresó sus condolencias por la tragedia ocurrida en Perito Moreno

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La diputada nacional Moira Lanesan Sancho difundió un comunicado oficial tras el trágico siniestro ocurrido en la localidad de Perito Moreno, donde al menos dos personas perdieron la vida y otras resultaron heridas, hecho que generó una profunda conmoción en toda la provincia de Santa Cruz.

En su mensaje, la legisladora manifestó su “más profundo pesar y acompañamiento a las familias y a toda la comunidad”, remarcando la importancia del acompañamiento colectivo en momentos tan difíciles. Asimismo, destacó el trabajo realizado por los equipos de emergencia, bomberos, personal de salud y fuerzas de seguridad que intervinieron en la asistencia y contención tras la tragedia.

Lanesan Sancho también expresó su deseo de que la Justicia pueda esclarecer rápidamente las causas del hecho que enluta a la comunidad santacruceña. Finalmente, hizo llegar sus condolencias a las familias afectadas y deseó una pronta recuperación a las personas heridas.

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