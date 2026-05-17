Mirvois: “Santa Cruz tiene futuro, pero no con endeudamiento externo”

El secretario de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos, advirtió que tomar deuda en dólares “condiciona el desarrollo, compromete los recursos estratégicos y pone en riesgo la soberanía provincial”

Gerardo Mirvois cuestionó el proyecto de endeudamiento impulsado por el gobierno provincial y sostuvo que “la deuda en moneda extranjera no es una herramienta de desarrollo, sino un instrumento de disciplinamiento económico y político”.

El ex intendente interino de El Chaltén, señaló que la historia económica argentina demuestra que los ciclos de endeudamiento externo siempre terminaron afectando la producción, el empleo y las economías regionales. “Cada vez que se tomó deuda en dólares bajo la promesa de infraestructura y crecimiento, la realidad fue otra: ajuste, especulación financiera y recursos destinados a pagar compromisos externos en lugar de mejorar la vida de la gente”, expresó.

En ese sentido, remarcó que Santa Cruz históricamente se mantuvo al margen de esos procesos porque comprendía las consecuencias que implicaba comprometer recursos futuros. “Hoy nuestra provincia posee recursos estratégicos de enorme valor global: petróleo, gas, minerales, tierras raras, agua dulce, litoral marítimo y enormes posibilidades productivas. El problema es que el gobierno de Claudio Vidal pretende transformar esas riquezas en garantía para tomar deuda en los mercados internacionales”, afirmó.

“El endeudamiento condiciona inevitablemente. A una familia le obliga a resignar parte de sus ingresos para pagar cuotas; a una provincia le limita soberanía, capacidad de decisión y futuro. Lo grave es que los recursos naturales de Santa Cruz podrían terminar siendo garantía de pago para acreedores externos”, agregó.

Mirvois también cuestionó la falta de transparencia sobre recursos ya administrados por el Ejecutivo provincial. “Todavía no se explicó claramente qué pasó con los dólares provenientes de YPF por pasivos ambientales ni cuál fue el destino de los fondos UNIRSE. Mientras tanto, los municipios necesitan que se reactive la obra pública y que vuelva a moverse el consumo local”, sostuvo.

Asimismo, planteó interrogantes sobre las condiciones reales del eventual endeudamiento. “La sociedad tiene derecho a saber quién gana con esta deuda, qué intermediarios financieros participan, bajo qué legislación se tomaría el crédito y qué activos se pondrían en garantía. Si se avanza bajo legislación extranjera, como ocurrió en otros casos del país, Santa Cruz podría quedar sometida a tribunales externos y poner en riesgo patrimonio estratégico de todos los santacruceños y santacruceñas”, advirtió.

Finalmente, el funcionario municipal aseguró que existen alternativas económicas y financieras para reactivar la provincia sin hipotecar el futuro. “El problema no es la falta de recursos, sino cómo se administran y cómo se distribuye la riqueza que generan. Santa Cruz tiene futuro, pero no con endeudamiento externo”, concluyó.