“Más Gestión” continúa acercando el Estado municipal a los barrios

La Municipalidad de Caleta Olivia desarrolla una nueva edición del programa “Más Gestión” en la Unión Vecinal del barrio 8 de Julio, acercando servicios, asesoramiento y trámites municipales y provinciales a vecinos y vecinas del sector.

La secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, Paola Ramos, destacó la importancia de acercar el Estado a los barrios y remarcó que esta propuesta permite no solo brindar respuestas administrativas, sino también escuchar las necesidades concretas de cada sector de la ciudad.

“Es súper importante porque este barrio concentra a vecinos y vecinas de distintos sectores de nuestra localidad. Estamos trabajando junto al resto de las secretarías municipales y otras instituciones para acercar el Estado al barrio”, expresó.

En este marco, explicó que “Más Gestión” facilita que los vecinos puedan realizar múltiples trámites en un solo lugar y en horarios más accesibles para quienes, por cuestiones laborales o familiares, muchas veces no pueden acercarse a las dependencias municipales.

Además, desde la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad participan las áreas de Adulto Mayor y Discapacidad, brindando acompañamiento, asesoramiento y atención personalizada a quienes se acerquen al lugar.

Paola Ramos invitó a toda la comunidad del barrio 8 de Julio y sectores cercanos a participar de la propuesta y acercar también sus sugerencias e inquietudes. “La importancia es poder escucharlos, conocer cuáles son las problemáticas de los barrios y trabajar en conjunto para encontrar soluciones”, concluyó.