Más de 600 niñas, niños y adolescentes participarán de los cursos gratuitos que impulsa el Municipio de Río Gallegos

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cerró con éxito el proceso de inscripción para los talleres y capacitaciones gratuitas del segundo cuatrimestre del año. Con un registro total que superó los 600 participantes, la iniciativa alcanzó el cupo máximo en la mayoría de sus propuestas, generando incluso listas de espera. Aún hay cupos disponibles para los talleres de fábrica de juguetes, costura creativa, y crochet.

Entre las alternativas de mayor convocatoria se destacaron los cursos de barbería, peluquería y manicura (en sus niveles inicial y avanzado), los cuales superaron los 60 alumnos cada uno. Por su parte, el área gastronómica, que abarca cocina, pastelería y panificación, alcanzó cerca de 100 inscriptos.

La directora de Promoción de Derechos, María José Oyarzo, remarcó que el diseño de los horarios (de 14 a 22 horas) fue clave para garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes sin interferir con la jornada escolar. Asimismo, ratificó el compromiso del Municipio de continuar ampliando la oferta formativa y los espacios de aprendizaje para llegar a más vecinos.

Últimos cupos disponibles



Aunque la mayoría de los talleres completaron sus vacantes, restan los últimos lugares disponibles para fábrica de juguetes (jueves de 18 a 20 hs), costura creativa (miércoles de 16 a 18 hs) y crochet (viernes de 16 a 18 hs).

Las actividades se dictan de manera descentralizada entre la sede central de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la avenida Crucero General Belgrano 2026 y en la sede de calle Congreso 390.