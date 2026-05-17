Más de 300 personas visitaron la Secretaría de Estado de Turismo en La Noche de los Museos

La Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz participó de una nueva edición de La Noche de los Museos, una iniciativa cultural impulsada en Río Gallegos bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, que convocó a miles de vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad y reunió a más de 18 instituciones y espacios culturales .

En ese marco, más de 300 personas, recorrieron las instalaciones de la Secretaría Provincial de Turismo, ubicada en una de las casas históricas emplazadas en el centro de la capital santacruceña, sumándose al circuito cultural y turístico organizado por la Secretaría de Turismo de Río Gallegos.

Durante la jornada, quienes visitaron el espacio pudieron disfrutar de degustaciones con productos regionales de “Bodegón Círculo de los Andes”, conocer la historia y características del edificio y acceder a distintas propuestas orientadas a acercar la identidad, la cultura y los destinos santacruceños.

Además, la noche contó con la participación de la Jazz Big Band de la Escuela Provincial de Música Re Si, que acompañó la propuesta con un repertorio de blues y distintas interpretaciones musicales, generando un espacio de encuentro que acompañó el recorrido de cientos de visitantes.

Como parte de las experiencias presentadas, quienes asistieron también tuvieron la posibilidad de realizar un recorrido virtual por el Museo de Sitio Facón Grande de Jaramillo, inaugurado en 2021, permitiendo acercar contenidos vinculados a la historia y el patrimonio provincial mediante herramientas inmersivas.

En este contexto, la directora Promoción y Comunicación, Ana Tureuna, destacó la importancia de abrir estos espacios a la comunidad y poner en valor el trabajo que se realiza desde el área. “Es una satisfacción poder abrir las puertas de la Secretaría para que vecinos y visitantes conozcan no solo este espacio histórico, sino también el trabajo que venimos realizando en la promoción de destinos emergentes y en el fortalecimiento de la actividad turística en toda Santa Cruz”, expresó.

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, señalaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el vínculo entre la comunidad, la cultura y el turismo, generando nuevas formas de conocer y descubrir la identidad santacruceña.

Asimismo, destacaron que la participación en este tipo de propuestas forma parte del trabajo impulsado por el Gobierno Provincial para seguir promoviendo los destinos, el patrimonio y la diversidad cultural de Santa Cruz, fortaleciendo el turismo como una herramienta de desarrollo y encuentro.