Más de 25 personas participaron del Curso Básico de Combatiente de Incendios Forestales en la Cuenca Carbonífera

El Consejo Agrario Provincial llevó adelante una nueva edición del Curso Básico de Combatiente de Incendios Forestales en la Cuenca Carbonífera, una propuesta orientada a fortalecer la formación y preparación de quienes cumplen tareas de prevención y combate del fuego en la región.

La capacitación se desarrolló los días 23, 24 y 25 de mayo en las instalaciones de la Escuela Minera dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UART), gracias al acompañamiento institucional del decano Andrés Prato, quien facilitó nuevamente el espacio para el desarrollo de las jornadas teóricas.

En tanto, las actividades prácticas se realizaron en la sede de la Delegación del Consejo Agrario Provincial en Río Turbio, donde se realizó un reconocimiento a pioneros de la brigada forestal local y una conmemoración por el aniversario de su creación.

La propuesta reunió a 26 participantes provenientes principalmente de Río Turbio y 28 de Noviembre, entre ellos integrantes de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, personal municipal y postulantes que integraban la lista de espera elaborada por la brigada local.

El curso fue dictado por el instructor Christian Pesin Whittelegg, acompañado por los referentes de la brigada de la Cuenca Carbonífera, Cristian Puca y Daniel Ruiz, junto a combatientes de incendios forestales de la delegación local del CAP.

Además, el director de la Delegación de la Cuenca Carbonífera, Cristian Mansilla, acompañó el desarrollo de la capacitación y participó de las jornadas junto al equipo de brigadistas locales, en una instancia orientada a continuar fortaleciendo el trabajo articulado y la preparación operativa en la región.

Durante las jornadas se trabajó sobre contenidos vinculados al comportamiento del fuego, combustibles forestales, herramientas manuales y motorizadas, métodos de combate, seguridad, comunicaciones y trabajo operativo en territorio. La capacitación incluyó instancias teóricas y prácticas obligatorias para la aprobación final.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó la importancia de seguir generando espacios de formación para fortalecer el trabajo que realizan las brigadas en el territorio. “Estas capacitaciones son muy importantes porque permiten que más gente se prepare y pueda actuar de manera segura y organizada ante una emergencia. Hay mucho compromiso por parte de quienes participan y eso habla también de la vocación de servicio que tienen”, expresó.

Además, remarcó el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal a las políticas de fortalecimiento institucional y formación técnica. “El gobernador Claudio Vidal nos pide permanentemente que sigamos fortaleciendo las brigadas y acompañando a quienes trabajan en la prevención y combate de incendios. Esto es parte de una decisión de seguir invirtiendo en capacitación y en recursos para cuidar a nuestra comunidad y nuestros recursos naturales”, señaló.