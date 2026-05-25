Puerto Santa Cruz fue sede del acto central por el 25 de Mayo encabezado por Claudio Vidal

La ceremonia oficial reunió a autoridades provinciales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos en una jornada patriótica que incluyó Tedeum, acto protocolar, desfile cívico-militar y presentaciones culturales.

Durante su discurso, el gobernador convocó a recuperar el espíritu de unidad de la Revolución de Mayo y llamó a trabajar por una Santa Cruz basada en la producción y el esfuerzo colectivo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este domingo el acto central por el 25 de Mayo en la localidad de Puerto Santa Cruz, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos de la comunidad.

Las actividades comenzaron durante la mañana con el tradicional Tedeum en la iglesia “Exaltación de la Cruz”. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al gimnasio municipal “Juan Carlos Narvarte”, donde se desarrolló el acto protocolar central.

Unidad, producción y compromiso colectivo

En su alocución, el gobernador Claudio Vidal llamó a recuperar el espíritu de unidad que dio origen a la Revolución de Mayo de 1810 y sostuvo que ese mismo compromiso colectivo es el que hoy necesita la provincia y el país para salir adelante.

“La forma en que podemos salir adelante es con unidad, tal cual se dio en esa Revolución de Mayo, en donde el pueblo argentino comulgó, unificó ideas y trabajó por lo que quería como país y como patria”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer una visión de desarrollo basada en la producción, el trabajo y el esfuerzo conjunto de toda la sociedad.

Acto patrio y expresiones culturales

Durante la ceremonia se realizó la presentación de autoridades y de la Agrupación “25 de Mayo”, además de los saludos protocolares encabezados por el gobernador Claudio Vidal junto a representantes militares y autoridades locales.El acto incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino, palabras religiosas por parte del Pastor Joel Galaz y el padre párroco Humberto Ramírez y un discurso alusivo a la fecha patria a cargo del docente Carlos Valdez.

Además, la jornada contó con presentaciones artísticas de la Escuela de Danzas de Puerto Santa Cruz y del Ballet de la Escuela Provincial de Danzas, en una propuesta orientada a revalorizar la identidad cultural y las tradiciones santacruceñas.

Desfile cívico-militar y participación comunitaria

Finalizado el acto central, las autoridades y la comunidad se trasladaron hacia la avenida San Martín para presenciar el tradicional desfile cívico-militar, uno de los momentos más convocantes de la celebración.

Instituciones educativas, fuerzas armadas, organismos provinciales, agrupaciones tradicionalistas y entidades locales formaron parte del recorrido frente al palco oficial.

La jornada concluyó con un encuentro comunitario en el que vecinos y vecinas compartieron chocolate caliente y tortas fritas.Desde el Gobierno Provincial destacaron la importancia de este tipo de celebraciones para fortalecer la memoria histórica, la identidad nacional y el sentido de pertenencia de las comunidades santacruceñas.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.