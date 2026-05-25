La Municipalidad de Río Gallegos celebró una multitudinaria Velada Patriótica con más de 500 artistas en escena

Vecinos y vecinas de río gallegos disfrutaron de la tradicional Velada Patriotica que se desarrolló en el Polideportivo del Boxin club. en la antesala de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

La propuesta convocó a cientos de vecinos y con un marcado estilo de peña popular, con mesas dispuestas para que las familias pudieran compartir y disfrutar de comidas tradicionales. A lo largo de la jornada, acompañaron emprendedores gastronómicos y artesanos locales, fortaleciendo el trabajo de la economía local y ofreciendo una variada propuesta cultural y culinaria típica de nuestro país.

Además, el público pudo recorrer muestras artísticas y participar de la entrega de escarapelas.

Como es tradicional los musicos y bailarines locales fueron protagonistas de la noche. Sobre el escenario se presentaron, en primer término, el Ballet APPADI, seguido por el Ballet Remolino de Viento, Ballet La Trinchera, Ballet Amakaik, Ballet Malón del Sur, Ballet Santos Vega y Petrona, Estudio de Danzas Marcela Rivero, Ballet La Querencia, Escuela de Ballet Tango Ashara y Ballet El Nuevo Molle, que ofrecieron cuadros de danzas folklóricas y tradicionales con gran despliegue coreográfico.

La música en vivo estuvo a cargo de Los Peregrinos, Selene Valdez, Chango Ramoa, José Aguirre “El Salteño Cantor”, La Toma y Sueño Andariego. Sus interpretaciones invitaron a cantar y bailar a las familias presentes, transformando el polideportivo en una verdadera peña popular. En cada presentación, el público se sumó bailando desde sus mesas y alrededor de la pista, acompañando con entusiasmo a los artistas y reforzando el clima festivo de la velada.

Minutos antes de la medianoche, se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche con el Pericón Nacional, coordinado por el Ballet El Nuevo Molle y con la participación de más de 50 bailarines de ballets local, que recibió un cerrado y prolongado aplauso del público. A continuación, se entonó el Himno Nacional Argentino que se destacó por la participación del grupo de intérpretes de Lengua de señas Manitos que hablan, y de la escuela de patín, que presentó una coreografía artística con telas, aportando un fuerte componente visual y emotivo a la noche.

Durante el evento, el intendente Pablo Grasso y los secretarios del Gabinete Municipal acompañaron a cada artista y elenco, entregando reconocimientos por su participación en este evento que reúne a la comunidad para celebrar la Revolución de Mayo de 1810, que dio origen al Primer Gobierno Patrio. Se puso especialmente en valor el colorido de las coreografías y los vestuarios de los distintos ballets de la ciudad, que desplegaron todo su talento sobre el escenario en la previa del 25 de Mayo.

El Intendente, acompañado por la diputada nacional Moira Lanesan Sancho, recorrió las instalaciones, dialogó con emprendedores, emprendedoras, artistas y vecinos, y compartió el festejo con las familias presentes.

En la oportunidad, el jefe comunal destacó la importancia de la fecha patria como un momento de reflexión sobre la identidad nacional y los valores democráticos. Señaló que el 25 de Mayo permite “argentinizar, recordar los valores de nuestro país y fortalecer la construcción de ciudadanía”, al tiempo que subrayó la necesidad de hablar de democracia, derechos y de todo lo conquistado como sociedad. Asimismo, valoró la masiva participación de la comunidad en las veladas patrias y remarcó que estos encuentros son esperados por las familias para disfrutar y compartir en comunidad.

Por su parte, el director de Gestión Cultural del Municipio, Maximiliano Pisani, realizó un balance altamente positivo del evento y destacó que más de 500 artistas y bailarines participaron de la Velada Patriótica. “La respuesta del público y el aplauso permanente de los vecinos y vecinas reflejan el enorme trabajo colectivo y el valor cultural de esta propuesta”, señaló.