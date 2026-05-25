Caleta Olivia desfiló por la Patria

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, este lunes se desarrolló el tradicional desfile cívico militar sobre la avenida San Martín, encabezado por el intendente Pablo Carrizo junto a su equipo de Gabinete, con una amplia participación de instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad, organizaciones intermedias y vecinos que se acercaron para compartir una jornada cargada de identidad, tradición y sentimiento patrio.

Durante la celebración se realizaron distintas propuestas organizadas por el Municipio y las instituciones participantes, entre ellas el reparto de chocolate caliente y tortas fritas y la interpretación del tradicional Pericón Nacional.

Uno de los momentos más emotivos fue el paso de los adultos mayores pertenecientes al Hogar de Ancianos junto a la participación especial de la vecina de 100 años, Carmen Red, que recibió el reconocimiento del intendente con la entrega de una medalla por ser una vecina destacada.

Asimismo, la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud acompañó el desfile con sus abanderados, representados por los jóvenes embajadores culturales y deportivos y la participación de las escuelas municipales e instituciones privadas.

Por parte de la Municipalidad de Caleta Olivia desfilaron las distintas áreas, diez móviles municipales y, por primera vez, participó el dispositivo de Discapacidad, que presentó además su tráfic adaptada, reafirmando el compromiso con la inclusión y la visibilización de derechos.

En este contexto, el intendente Pablo Carrizo destacó la importancia de mantener vivo el sentido de pertenencia y el espíritu patrio a través de este tipo de encuentros comunitarios. “Hoy nos reunimos en un día muy especial para todos los argentinos. Es un desfile sencillo, simple, pero muy emotivo. Quiero agradecer a todas las instituciones intermedias y a todos los trabajadores municipales que hicieron posible esta jornada”, expresó.

Finalmente, Carrizo dejó un mensaje a los vecinos presentes: “La patria se hace todos los días, con buenas acciones, con empatía y con solidaridad. De eso se trata”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, agradeció la participación de las escuelas municipales, profesores, alumnos y familias que acompañaron la propuesta. “Estamos muy contentos porque es algo patrio que reivindicamos todos los años. Para nosotros es importante estar acá y acompañar como lo venimos haciendo durante toda esta gestión”, manifestó.

Además, remarcó la importancia de sostener este tipo de actos para fortalecer la identidad nacional. “Lo importante es que sigamos con estos actos y que podamos cumplir con lo patrio. Cuando convocamos a las instituciones, siempre están presentes, y eso es algo muy importante para destacar”, concluyó.