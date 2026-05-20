Más de 22 mil kilómetros recorridos en tareas de fiscalización ambiental en Santa Cruz

El relevamiento realizado por la Secretaría de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero del Ministerio de Energía y Minería al mes de mayo de 2026, incluyó controles en yacimientos hidrocarburíferos, proyectos mineros y seguimiento de pasivos ambientales.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, informó avances alcanzados en lo que va del año en curso por la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, organismo que consolidó su funcionamiento institucional en el marco de la Ley Provincial N° 3.885 y el Decreto Nº 1328/2024.

Autoridad de Aplicación

En este período, la Secretaría integró en una única Autoridad de Aplicación las competencias regulatorias, técnicas y administrativas vinculadas al control ambiental de las actividades hidrocarburíferas, energéticas y mineras, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización, modernización administrativa y monitoreo ambiental en todo el territorio provincial.

Entre los principales resultados de gestión, la Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte realizó 1.040 inspecciones en 26 yacimientos hidrocarburíferos, labró 294 actas y recorrió más de 22.400 kilómetros en tareas de fiscalización.

Además, participó activamente en el relevamiento y seguimiento de pasivos ambientales asociados a áreas transferidas por YPF S.A., con inspecciones en ex piletas, canteras, sitios contaminados y áreas afectadas por derrames históricos.

Inspecciones conjuntas

Por su parte, la Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Sur avanzó en inspecciones conjuntas en concesiones hidrocarburíferas y proyectos mineros en exploración y explotación, verificando el cumplimiento de planes de manejo ambiental y controles sobre pozos inyectores y tanques aéreos. En materia minera, se realizaron recorridas en proyectos como Cap Oeste, El Monte, Pantano y Cerro Bayo.

En paralelo, la Subsecretaría de Evaluación de Impacto Ambiental administró 657 expedientes ambientales y emitió 28 Declaratorias de Impacto Ambiental (DIA), incluyendo proyectos estratégicos como “Vein Zone – Cerro Negro”. Asimismo, se aprobaron proyectos de exploración que permitieron el desarrollo de nuevas campañas de perforación en el Macizo del Deseado.

Modernización y digitalización

Otro de los ejes centrales de la gestión, fue la modernización y digitalización de procesos. La Subsecretaría de Saneamiento Ambiental avanzó en la actualización integral del Registro Provincial de Pasivos Ambientales (RE.PRO.PA), mediante la depuración de aproximadamente 23.000 registros y la incorporación de información georreferenciada para optimizar el monitoreo y priorización de remediaciones.

Además, se desarrolló una aplicación móvil para inspecciones de pasivos ambientales, permitiendo a los inspectores cargar datos georreferenciados en tiempo real y fortalecer la integración entre las tareas de campo y los sistemas de gestión.

En articulación con el International Methane Emissions Observatory (IMEO), también se detectaron y notificaron tres eventos de emisión de metano mediante herramientas satelitales, avanzando hacia mecanismos de control ambiental con estándares internacionales.

Efluentes industriales

En materia de residuos y efluentes industriales, la Provincia consolidó los registros provinciales de generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos, alcanzando un 90% de empresas adecuadas a la normativa vigente. Asimismo, se emitieron 91 dictámenes técnicos y se recaudaron más de 40 millones de pesos en concepto de tasas ambientales.

Desde la cartera energética provincial remarcaron que estos avances reflejan el fortalecimiento institucional y técnico del sistema de fiscalización ambiental de Santa Cruz, con foco en la transparencia, el control, la modernización de herramientas.