Marcelo De La Torre: “Queremos que las familias santacruceñas puedan tener viviendas dignas y con servicios”

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) destacó la entrega de lotes a 26 familias de la capital santacruceña. También destacó la importancia del proyecto de Financiamiento Estratégico para dar curso a obras estratégicas para las localidades.

Luego de la entrega de 26 actas de posesión de terrenos a familias de Río Gallegos en Casa de Gobierno, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, se refirió al inicio del sueño de la casa propia, destacando que es el puntapié inicial para dar respuesta a la demanda habitacional que hay en la provincia. En ese sentido, indicó que esta instancia se llevó adelante con el acompañamiento de los empleados del ente provincial, dado que son ellos quienes avanzan con las carpetas y la demarcación de las unidades parcelarias.

“Todos los terrenos que entregamos hoy, están ubicados en el Barrio Chimen Aike, yendo de norte a sur por el desvío de la Ruta N° 3 frente al Aeropuerto. Se trata de un barrio que fue creado hace tiempo”, explicó. Asimismo, resaltó en ese sector barrial se hizo todo el troncal de gas, y anticipó que en los próximos días se concretará el proceso licitatorio para avanzar en la obra del cruce de ruta y se podrá conectar el servicio de gas.

Situación habitacional de El Chaltén

En ese marco, De La Torre habló acerca de la situación habitacional de la localidad cordillerana y del expreso pedido de Claudio Vidal para dar respuesta inmediata al pedido de los vecinos. “El gobernador pidió a los diputados que aceleren el proyecto de ley para la creación de un nuevo barrio en El Chaltén. La idea es dar respuesta a un reclamo genuino ocasionado por la falta de tierras”, agregó.

Infraestructura estratégica en la provincia

En relación al avance de obras y la proyección de infraestructura estratégica en las localidades de Santa Cruz, el presidente de IDUV remarcó que estas iniciativas están muy aparejadas al Proyecto de Financiamiento Estratégico que elevó el Gobierno Provincial a Diputados. “En dicho proyecto, incluimos una serie de obras muy importantes que serán ejecutadas por el IDUV y entre las mismas, están consignadas planes de viviendas para todas las localidades. Lo que realmente queremos es que las familias santacruceñas puedan crecer, desarrollarse y tener viviendas dignas con servicios. Siempre pensamos a futuro”, amplió.

Obras en las localidades

En cuanto al avance de obras en las distintas localidades, expreso: “La construcción de las 120 viviendas de Río Gallegos viene tal cual lo planificamos, se está trabajando en 4 manzanas. La semana pasada hicimos un recorrido por zona norte y ahora fuimos a El Chaltén y Tres Lagos, previo paso por Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz, donde supervisamos obras. Nos falta dar inicio a la obra de las 15 viviendas en Gobernador Gregores y muy pronto vamos a adjudicar la obra del polideportivo de la localidad”, detalló.