Macabro hallazgo en Río Gallegos: encontraron un cuerpo descuartizado en medio de la búsqueda de Aníbal Cepeda

La investigación por la desaparición de Aníbal Cepeda dio un giro estremecedor este domingo en Río Gallegos, luego de que fuentes vinculadas a la causa indicaran que durante un allanamiento se habría encontrado un cuerpo desmembrado dentro de un depósito de agua. Radio Mediática estuvo en el lugar. Se espera una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía.

El macabro hallazgo se produjo en un departamento ubicado sobre calle Gobernador Moyano al 500, al que los investigadores llegaron tras seguir distintos indicios obtenidos luego de la detención de Marcelo Félix Curtti, realizada durante la madrugada.Según trascendió, personal de Criminalística trabajó durante varias horas en el lugar, mientras el inmueble permanecía bajo custodia de Gendarmería Nacional Argentina debido a que pertenece a Daniel Muñoz, ex secretario presidencial, y se encuentra decomisado en el marco de causas federales por enriquecimiento ilícito.

Aunque oficialmente todavía no se confirmó la identidad de los restos encontrados, la principal hipótesis apunta a que podrían corresponder a Cepeda, el jubilado petrolero de 72 años desaparecido desde el pasado 20 de abril.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron además que la víctima habría cobrado recientemente una indemnización multimillonaria, dato que ahora forma parte de las líneas investigativas que analiza la Justicia para intentar determinar el móvil del brutal crimen.El caso provocó conmoción en la capital santacruceña por la brutalidad del hallazgo y el misterio que rodea la desaparición del jubilado.

En el lugar, el comisario general Daniel Carrillo confirmó que se brinadará una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía, donde se espera que las autoridades aporten precisiones sobre el hallazgo, la identidad de los restos y la situación procesal del detenido.

Fuente: Mediáticadigital.com.ar