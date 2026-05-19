Luis Villagra dictará un taller de fotografía con celular en Caleta Olivia

La propuesta comenzará el 26 de mayo en la Sala Liliana Venanzi y estará orientada a quienes deseen aprender a sacar y editar fotos desde sus teléfonos móviles, incluyendo contenidos vinculados a redes sociales y fotografía de productos.

El fotógrafo Luis Villagra anunció la realización de un taller de fotografía con celular en Caleta Olivia, destinado a personas interesadas en mejorar el uso de la cámara de sus dispositivos móviles.

En diálogo con el programa Voces y Apuntes, Villagra explicó que la propuesta surge a partir de la expansión de la fotografía digital y del uso cotidiano de los celulares. “Hoy la dimensión de la fotografía es bastante grande y creo que todos somos como fotógrafos de alguna manera”, expresó.

El curso comenzará el próximo 26 de mayo en la Sala Liliana Venanzi y se desarrollará los días martes y jueves, en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 15 a 18, con el objetivo de facilitar la participación de quienes no puedan asistir en determinados horarios. La duración será de un mes.

Según detalló el fotógrafo, el taller combinará contenidos teóricos y prácticos, además de un módulo dedicado a la edición de imágenes. “Dentro de los mismos talleres está la parte teórica y la parte práctica, además de la edición, que no son filtros”, aclaró.

Durante la capacitación, los asistentes aprenderán conceptos básicos de composición fotográfica, iluminación, color y detalles técnicos. Además, el último módulo estará enfocado en la fotografía para redes sociales y fotografía de productos, una herramienta pensada especialmente para emprendedores.

“Vas a aprender primero cómo sacar una foto, cómo componer una fotografía, que es la principal base; y después trabajar sobre esa fotografía en la iluminación, los colores y los detalles”, indicó Villagra.

Finalmente, destacó que no será necesario contar con un dispositivo específico para participar. “Se puede usar cualquier celular, el que tenga cada uno, la idea es que cada uno lo sepa manejar”, concluyó.