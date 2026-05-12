Luis Quintar destacó el legado de Fray Mamerto Esquiú en “La Peña de Frecuencia”

En el marco de los 200 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiú y tras el acto conmemorativo realizado el lunes 11 de mayo, el presidente del Centro de Residentes Catamarqueños de Caleta Olivia, Luis Quintar, participó de una charla telefónica en el programa folklórico La Peña de Frecuencia en Centralizate, donde puso en valor la figura histórica y espiritual del reconocido fraile catamarqueño.

Durante la entrevista, Quintar resaltó el fuerte vínculo de Catamarca con la fe y las tradiciones religiosas, señalando que Fray Mamerto Esquiú continúa siendo un símbolo de unión, diálogo y compromiso social para generaciones de argentinos. Además, destacó cómo su mensaje trascendió el tiempo, promoviendo valores de paz, respeto y encuentro entre los pueblos.

En ese sentido, el referente catamarqueño remarcó la importancia de recordar estas fechas históricas, especialmente para quienes viven lejos de su provincia natal, ya que permiten fortalecer las raíces culturales y mantener vivas las costumbres y la identidad de Catamarca en distintos puntos del país.

La participación en La Peña de Frecuencia también sirvió para compartir reflexiones sobre el rol de la religión en la cultura popular catamarqueña y el impacto que tuvo Fray Mamerto Esquiú tanto en el ámbito religioso como en la construcción de la unidad nacional.