Lorena Ross: “Acercamos controles, vacunas y los servicios de Salud a cada barrio”

La ministra de Salud y Ambiente destacó la participación de la cartera sanitaria en una nueva edición de Viva Barrio Somos Comunidad y remarcó la importancia de acercar servicios de prevención, vacunación y controles médicos a los vecinos. La jornada también incluyó propuestas vinculadas al cuidado ambiental y la promoción de hábitos saludables.

Durante la actividad que se desarrolla hasta las 19:00 horas en la Escuela Provincial Primaria N° 61 del Barrio Evita, equipos del Ministerio de Salud y Ambiente están brindando atención preventiva, vacunación y asesoramiento sanitario a vecinos y vecinas de Río Gallegos.

La ministra Lorena Ross recorrió los distintos espacios dispuestos por el organismo y valoró el trabajo de los equipos que participaron de la jornada.

“Venimos a acompañar a los vecinos y a nuestros trabajadores que están representando a todas las áreas de la cartera. Estamos muy contentos de poder estar presentes una vez más”, expresó.

Controles, vacunación y prevención cerca de la comunidad

Ross destacó que uno de los principales objetivos de la propuesta es facilitar el acceso a la salud y acercar los servicios sanitarios a los barrios.

“La idea es poder acercar los controles de salud a cada barrio para que la población tenga acceso a controles de niños sanos, presión arterial, testeos, vacunación y distintas acciones preventivas”, señaló.

La funcionaria explicó que muchas veces las condiciones climáticas y las distancias dificultan el acceso a los centros de salud, por lo que estas jornadas permiten brindar respuestas concretas en el territorio.

“Sabemos que en esta época del año a veces cuesta llegar a los centros de salud o al hospital, por eso buscamos acercar estos servicios directamente a la comunidad”, indicó.

Campañas de prevención de cara al invierno

En el marco de la llegada de las bajas temperaturas, la ministra remarcó la importancia de reforzar las acciones preventivas y las campañas de vacunación.

Durante la jornada se llevaron adelante aplicaciones de vacunas correspondientes al calendario nacional y dosis de la campaña antigripal, además de distintos controles de salud destinados a la población.

“Seguimos trabajando en las campañas de prevención y promoción de la salud, tanto en vacunación como en otras acciones vinculadas al cuidado y control de enfermedades”, sostuvo.

Salud y ambiente en una misma propuesta

Además de las actividades sanitarias, Ross destacó la participación de la Secretaría de Estado de Ambiente, que acompañó la jornada con propuestas vinculadas al reciclaje y al compostaje.

“Tenemos varios proyectos que se están mostrando y explicando a los vecinos, relacionados con el reciclaje de materiales y las experiencias de compostaje que estamos desarrollando”, comentó.

La articulación entre salud y ambiente permitió ofrecer una propuesta integral orientada tanto al bienestar de las personas como al cuidado del entorno.

Balance positivo y buena respuesta de los vecinos

Al realizar un balance de la jornada, la ministra destacó la importante concurrencia registrada en los distintos espacios de atención.

“La respuesta es muy positiva. Tenemos una buena participación de vecinos en vacunación, controles y actividades preventivas, lo que demuestra el interés de la comunidad por estas propuestas”, afirmó.

Finalmente, Ross valoró la continuidad de este tipo de iniciativas territoriales que permiten fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, acercando servicios esenciales directamente a los barrios.