Las medidas de alivio fiscal para el sector comercial buscan fortalecer la actividad económica y sostener el empleo

Tras la decisión adoptada por el intendente Pablo Carrizo respecto a la eximición de Tasa de Comercio e Industria y la suspensión del cobro de Servicio de Estacionamiento Medido (SEM), luego de una instancia de diálogo con diferentes sectores del entramado comercial, el Municipio avanza en la implementación de las medidas, brindando precisiones sobre su alcance y modalidad de aplicación.

En este marco, se informó que a partir de la firma del Decreto municipal Nº 558, se instrumentó la eximición del tributo comercial para el periodo 2026, a partir del 1 de abril, siendo esta medida una importante ayuda para el golpeado sector. Además, se determinó suspender desde el 20 de abril, y por el término de un mes, el cobro del SEM, a fin de favorecer el movimiento comercial en el ámbito local.

En este sentido, el Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, sostuvo que la suspensión del SEM busca complementar el esquema de alivio fiscal y, concluido el plazo se evaluarán los resultados ya que hay diferentes posturas al respecto. “Hay comerciantes que aluden que la baja de la venta va de la mano del SEM, otros nos dicen que genera un mayor orden, entonces nos va a permitir tener información mas clara y ver el horizonte que va a tener”, explicó.

Asimismo, señaló que la implementación del servicio siempre tuvo como principal finalidad el ordenamiento del parque automotor en el casco céntrico y no una acción recaudatoria, por lo que no se descarta prorrogar la suspensión de ser necesario.

Por otra parte, la subsecretaria de Recaudación, Elvira Villarreal, destacó que estas acciones se orientan a brindar un respaldo concreto a un sector particularmente afectado por el contexto económico y forman parte de un trabajo previo realizado a partir de solicitudes elevadas por el intendente Carrizo, tras encuentros concretados con distintos grupos de comerciantes.

Sobre la aplicación, subrayó que “los comerciantes no tienen que hacer ningún trámite. En nuestros sistemas tenemos que reprogramar todo lo que es desde la cuota 4 a la cuota 12, nos va a llevar unos días, pero es un trabajo de Rentas”.

Asimismo, aclaró que la eximición no alcanza a deudas anteriores al presente año, y explicó que aquellos contribuyentes que ya abonaron el período anual 2026 tendrán una nota de crédito a su favor, que podrá ser utilizada el próximo periodo.

Finalmente, desde el Ejecutivo, se reafirmó la decisión de continuar reuniéndose con distintos referentes del sector, junto al secretario de Hacienda, para escuchar las demandas con el objetivo de evaluar alternativas que permitan generar previsibilidad, acompañar a las pequeñas y medianas empresas y resguardar las fuentes de trabajo.