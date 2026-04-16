Caleta Olivia: Presentan el 1° Torneo Patagónico Regional Sur de Fútbol de Veteranos “Alberto Valle”

Esta mañana en la sala Liliana Venanzi del Centro Cultural de Caleta Olivia se brindó una conferencia de prensa, en la que la Asociación Argentina Veteranos de Fútbol, junto a referentes de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud del Municipio, dieron a conocer todos los detalles del torneo que convoca a grandes exponentes del fútbol regional.

El mismo se desarrollará en nuestra ciudad a partir de las 9 horas desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de abril en el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón” y la cancha del Club Atlético Talleres; cabe mencionar que la entrada es de carácter gratuito.

Para dicha competencia se presentarán equipos de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego en las categorías +42, +49 y +55. Además, mencionaron que habrá entrega de medallas para cada categoría, se premiará el Fair Play al equipo con mejor comportamiento y, en las instancias finales, otorgarán la Copa campeón y subcampeón, así como también la plaqueta al jugador destacado.

Al respecto, David Jones comentó que la idea de esta iniciativa fue contar con varios equipos de la zona para que los deportistas veteranos puedan participar de competencias a nivel nacional. Asimismo, destacó la trayectoria del reconocido árbitro Alberto Valle y celebró el hecho de que el torneo lleve su nombre.

“Contar con la presencia del presidente de la AAVF es un logro muy significativo porque trabajamos arduamente durante varios meses para llegar a este día, que fue declarado de interés municipal y ahora vamos por el provincial. Agradecemos al intendente, Pablo Carrizo, a todos los involucrados y a los jugadores, que son alrededor de 250, así que es un hecho histórico para la localidad”, culminó el Secretario.

Por otro lado, Darío Weglin explicó que desde diciembre del 2025 iniciaron con las reuniones para concretar el desarrollo del torneo en la localidad.

“Es un placer enorme estar acá en el sur y la idea es instaurar el torneo en esta zona, así que esperamos que la gente se acerque a disfrutar del evento y se lleve un buen recuerdo. Fue importante contar con la colaboración del área de Deportes porque, sino estos encuentros no se lograrían”, culminó el presidente de AAVF.

De la rueda de prensa participaron el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, los dirigentes de la AAVF (Asociación Argentina Veteranos de Fútbol) Darío Weglin (presidente), Mario Álvarez (coordinador, Zona Sur de Veteranos) y el árbitro Alberto Valle, quien es el homenajeado por su distinguida labor en la zona patagónica.