Las lluvias no frenan el operativo: el Gobierno de Santa Cruz sostiene la asistencia a las familias afectadas

A pesar de las lluvias y de las dificultades que aún persisten en distintos barrios de Río Gallegos, el Gobierno de Santa Cruz mantiene un operativo territorial permanente para asistir a las familias afectadas, con equipos que continúan trabajando para llegar a cada vecino que necesita ayuda.

Mientras continúan las tareas de desagote y asistencia en distintos sectores de Río Gallegos, el Gobierno de Santa Cruz mantiene el despliegue territorial para responder a los requerimientos de los vecinos. La continuidad de las lluvias y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional motivan que los equipos provinciales permanezcan en los barrios más comprometidos, con un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado.

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El operativo continúa en los sectores más afectados

Durante este domingo 2 de agosto, las cuadrillas provinciales continuaron con las tareas de desagote en el sector comprendido por las calles 34, 36 y 38, además del aporte de relleno de piedra para mejorar la transitabilidad en las zonas más comprometidas.

En paralelo, equipos del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración respondieron nuevos pedidos de asistencia de familias afectadas por la contingencia y realizaron la entrega de leña para acompañar a los hogares que atraviesan las consecuencias del temporal.

Del operativo participaron el secretario de Estado de Gestión Financiera, Andrés Cantero; el subsecretario de Políticas Alimentarias, Alberto Martínez; y el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, quienes recorrieron distintos sectores de la ciudad acompañando el trabajo de los equipos territoriales.

Trabajo sostenido pese a las dificultades

Durante la recorrida, Andrés Cantero explicó que las lluvias registradas durante las últimas horas volvieron a complejizar la situación en varios barrios.

“Con la lluvia de ayer se complicó más. Seguimos trabajando, desagotando viviendas y colaborando con la gente que necesita. Realmente estaba muy complicado”, señaló.

Asimismo, destacó el acompañamiento de los vecinos hacia quienes participan del operativo.

“Ayer fuimos al barrio Los Álamos y una vecina nos recibió con café y tortas fritas. La verdad es que nos reciben muy bien. Sabemos que estamos tardando, pero vamos llegando a todos”, expresó.

Cantero también reconoció el esfuerzo que realizan diariamente los trabajadores que integran el dispositivo de asistencia.

“Llevamos muchos días de trabajo, estamos cansados, pero seguimos haciendo todo lo posible para ayudar. Les pedimos un poco de paciencia a los vecinos porque vamos a llegar a todos”, remarcó.

Frente al pronóstico que anticipa nuevas precipitaciones durante los próximos días, aseguró que el compromiso de los equipos continuará.

“Vamos a seguir firmes, colaborando y ayudando en todo lo que podamos”, sostuvo.

Un Estado presente junto a los vecinos

En el marco del operativo, vecinos de los barrios afectados también valoraron el acompañamiento de los equipos provinciales y la presencia permanente en el territorio.

Una de las residentes destacó la respuesta recibida y agradeció la asistencia brindada durante la contingencia, al tiempo que señaló la importancia de continuar trabajando para mejorar la situación de los barrios más afectados.

En ese contexto, el gobernador Claudio Vidal remarcó que las consecuencias del temporal reflejan la falta de obras estructurales acumulada durante años y reafirmó la decisión de sostener la presencia del Estado en el territorio.

“Seguimos en los barrios, recorriendo cada sector afectado, escuchando a las familias, acompañando y estando presentes donde más se necesita. Sabemos que revertir años de falta de inversión no ocurre de un día para el otro, pero el camino para cambiar esa realidad es con un gobierno presente, planificación y la decisión de empezar a resolver problemas que llevan demasiado tiempo esperando”, expresó.