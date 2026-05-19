Las familias acompañan los operativos “La salud va a la escuela” en los colegios santacruceños

El Ministerio de Salud y Ambiente, en articulación con el Consejo Provincial de Educación (CPE), lleva adelante el programa “La salud va a la escuela” en los establecimientos de todo el territorio santacruceño. La iniciativa busca optimizar las metas de los porcentajes vacunales en la población infantil e infanto-juvenil.

La Secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Cardoso, y Cecilia Baigorria, coordinadora del Nivel Primario del CPE, fiscalizaron el operativo en la Escuela Primaria Nº 38 donde se aplican las dosis obligatorias del Calendario Nacional de Vacunación. Ambas funcionarias destacaron la articulación estratégica del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz para ingresar a las instituciones y facilitar el acceso a la salud.

La planificación técnico-pedagógica permite que los equipos de salud ingresen con listados nominalizados a cada aula de la provincia.

Planificación interministerial y metas de cobertura

El programa responde de manera directa a los lineamientos de gestión establecidos mediante un convenio marco firmado en diciembre de 2025. Esta herramienta legal e institucional resolvió una demanda histórica del sector sanitario para coordinar acciones directas dentro de los edificios escolares.

“Cuando comenzamos la gestión el gobernador nos dio la indicación de trabajar en forma articulada entre los ministerios; para salud eso fue un alivio muy grande porque es lo que necesitábamos, poder volver a entrar a las escuelas y trabajar con estos grupos obligados que los encontramos todos juntos”, remarcó Cardoso, precisando que la actividad sistemática inició el primer día hábil de mayo y se encuentra plenamente incorporada en la planificación anual de los docentes santacruceños.

Continuidad del servicio frente al contexto gremial

La respuesta comunitaria al despliegue territorial evidencia un alto nivel de compromiso por parte de las familias, logrando blindar el calendario sanitario de factores externos. Desde la organización destacaron que el flujo de alumnos se mantiene dinámico y bajo parámetros de normalidad en toda la jurisdicción.

“Aunque la escuela por ahí tenga docentes adheridos a la medida de fuerza, los papás acompañan. Los chicos vienen acompañados de los papás, los vacunan y se van, así que estamos muy satisfechos”, ratificó Baigorria respecto al impacto de las jornadas de paro. La funcionaria del Consejo de Educación aclaró que ante eventuales problemas de infraestructura edilicia la vacunación se reprograma, descartando cualquier tipo de desinformación en la comunidad educativa.

Horarios y turnos de atención en terreno

Los dispositivos de inmunización en los establecimientos educativos funcionan bajo un esquema de doble turno para cubrir la totalidad de la matrícula informada. Los equipos técnicos coordinan la atención de manera directa con los directivos de cada escuela primaria y de nivel inicial.

La atención en los establecimientos se ejecuta diariamente en los rangos de 9 a 11 horas durante el turno mañana, y de 14 a 16 horas en el turno tarde. Las autoridades instaron a las familias a verificar las libretas sanitarias y sostener la presencialidad en las fechas asignadas a cada institución para consolidar la prevención epidemiológica regional.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.