Las bandas de la Policía y del Ejército conmemoraron el Día de la Escarapela

Las bandas de música de la Policía de Santa Cruz y del Ejército Argentino realizaron un recorrido musical conjunto por las calles céntricas de la capital provincial. La iniciativa cultural buscó promover la identidad nacional y dar inicio formal a las actividades oficiales de la Semana de Mayo.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y el Ejército, impulsó este despliegue cívico para poner en valor los símbolos patrios. La jefa de la División Relaciones Institucionales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, Verónica Solla, coordinó el evento que unió a las agrupaciones musicales de ambas instituciones.

La funcionaria destacó la recepción de los vecinos e indicó que la actividad permitió fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad.

Integración musical en el centro santacruceño

El despliegue de los músicos rompió la rutina de la mañana local mediante un itinerario estratégico que abarcó las arterias de mayor circulación. La propuesta combinó marchas tradicionales y marchas militares, ejecutadas en simultáneo por los dos organismos estables.

“Realizamos un recorrido con las bandas y entregamos escarapelas a los asistentes para concientizar y poder llevar a la sociedad este día tan importante para que no pase desapercibido e iniciar la semana de mayo de la mejor manera”, explicó Solla.

La planificación del evento requirió de un operativo de tránsito específico que garantizó el correcto flujo de las bandas y la seguridad de los ciudadanos que se acercaron a registrar el momento. El circuito partió desde la plaza San Martín y se extendió por puntos clave del casco céntrico.

Cooperación institucional y logística

La labor de las agrupaciones implicó un ensayo técnico previo para unificar los repertorios de la Banda de Música de la Policía de Santa Cruz —reconocida históricamente como “14 de Noviembre”— y de la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizado 24.

“Hicimos el recorrido por calle Errázuriz, Avenida Kirchner, terminamos en Rawson y volvimos por Alberdi. Nos brindó la colaboración el personal para cortar el tránsito, así que pudo ser una jornada, la verdad, bastante favorable“, detalló Solla respecto a las tareas operativas en la vía pública.

La conmemoración del Día de la Escarapela, establecida formalmente cada 18 de mayo, funciona como la antesala de las fechas patrias que concluyen el 25 de mayo. Desde el sector institucional remarcaron que este tipo de intervenciones en el espacio público continuarán desarrollándose para promover el acceso democrático a la cultura y reafirmar el respeto por la historia nacional.