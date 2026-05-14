La iniciativa de la Lanzan en Caleta Olivia el programa “Industria Inspira” para estudiantes de escuelas técnicas Industrial Argentina busca fomentar la innovación entre alumnos de todo el país. En Santa Cruz, el lanzamiento se realizará este 14 de mayo en el Cine Municipal con participación de estudiantes y autoridades locales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) pondrá en marcha el programa “Industria Inspira”, un concurso de innovación destinado a alumnos de escuelas técnicas de todo el país. La propuesta consiste en la presentación de proyectos que aporten soluciones innovadoras a problemáticas concretas de sus comunidades.

El lanzamiento a nivel nacional está previsto para el 14 de mayo a las 09:30 horas. En la provincia de Santa Cruz, la actividad se desarrollará en el Cine Municipal de Caleta Olivia, con la participación de estudiantes del último año de escuelas técnicas de la ciudad, junto a integrantes del Gabinete Municipal.

La jornada incluirá además una visita a una planta productiva local. En esta oportunidad, los participantes recorrerán las instalaciones de API Astilleros, ubicadas en el Puerto de Caleta Paula, como parte de una experiencia que busca acercar a los jóvenes al ámbito industrial.