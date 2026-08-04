Lactancia materna: Municipio impulsa talleres, actividades y apoyo integral a las familias

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos desarrollará una serie de actividades abiertas a la comunidad con el objetivo de brindar información, acompañamiento y herramientas a las familias en las distintas etapas de la lactancia.

En ese sentido, la puericultora Daniela Lafuente explicó que la propuesta fue planificada para llegar tanto a personas gestantes como a familias que atraviesan el período de lactancia y a quienes cumplen un rol de acompañamiento desde las instituciones.

Una de las actividades organizadas tendrá lugar mañana martes, desde las 15:30 horas, en instalaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Allí se desarrollará el taller “Vuelta al trabajo”, destinado a brindar herramientas para compatibilizar la lactancia con las actividades laborales o con otras responsabilidades fuera del hogar.

El cronograma continuará el jueves 6 de agosto a las 17:30 horas con un taller prenatal destinado a personas gestantes interesadas en prepararse para el inicio de la lactancia. La actividad requerirá inscripción previa y abordará aspectos prácticos para favorecer un buen comienzo y el establecimiento de la lactancia materna.



Además, el martes 11 de agosto, también a las 17:30 horas, se realizará una capacitación interna destinada a docentes y personal no docente del jardín maternal municipal. El objetivo será fortalecer los conocimientos del equipo educativo para acompañar a las familias que deben reincorporarse al trabajo y continúan con la lactancia.

Como parte de la campaña, la Secretaría de Salud Pública también difundirá durante los próximos días una serie de publicaciones en sus redes sociales oficiales con información, recomendaciones, consejos prácticos y testimonios de pacientes que participaron del consultorio municipal de lactancia.



Lafuente destacó que todas las acciones estarán enmarcadas en el lema elegido este año para la Semana Mundial de la Lactancia Materna: “Apoyar la lactancia en cualquier circunstancia: fortaleciendo lo que funciona”.

“Queremos potenciar todas aquellas estrategias y políticas que se vienen desarrollando en los últimos años y que han demostrado ser efectivas para promover, proteger y sostener la lactancia materna. La idea es seguir fortaleciendo aquello que funciona y continuar acompañando a las familias en cada etapa”, concluyó Lafuente.