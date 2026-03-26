La Unidad Académica Caleta Olivia proyecta 2 mil ingresantes y consolida la Licenciatura en Enfermería

El decano de la Unidad Académica Caleta Olivia, Mg. Claudio Fernández, confirmó que la sede se encamina a alcanzar cerca de 2000 ingresantes durante 2026, consolidando el crecimiento sostenido de la matrícula y reafirmando el rol de la universidad pública en la región.

En ese marco, destacó la implementación de la Licenciatura en Enfermería como una de las principales novedades académicas del año, que ya registra una alta demanda con alrededor de 430 personas inscriptas, superando ampliamente las expectativas iniciales.

“Las expectativas se cumplieron y se superaron. Sabíamos que era una carrera necesaria, pero la respuesta de la comunidad fue aún mayor de lo esperado”, señaló.

FORTALECIMIENTO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

En relación a esta nueva propuesta académica, Fernández informó que se firmó un acuerdo con la Municipalidad de Caleta Olivia para garantizar espacios adecuados para el dictado de clases. El convenio contempla el uso del Centro Cultural (cine municipal) durante todo el ciclo lectivo 2026.

Este espacio permitirá el desarrollo de las actividades académicas en condiciones óptimas, considerando la gran cantidad de estudiantes inscriptos. Para ello, se implementará un sistema de dos comisiones (A y B), que comenzarán el cursado los días 30 y 31 de marzo respectivamente.

“El acompañamiento del municipio es muy importante, porque nos permite contar con un espacio acorde a la cantidad de estudiantes y sostener la calidad educativa desde el inicio de la carrera”, explicó.

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA MATRÍCULA

El decano remarcó que, más allá del impacto de la nueva carrera, todas las propuestas académicas de la sede mantienen niveles de inscripción similares a años anteriores, lo que evidencia la consolidación de la universidad como opción formativa en la región.

Actualmente, ya se registran más de 1700 inscripciones procesadas y se estima que el número final superará los 2000 ingresantes, incluso antes del segundo período de inscripción previsto para agosto.

“Esto demuestra que la universidad pública en Santa Cruz sigue siendo una herramienta clave de acceso a la educación superior y de movilidad social”, afirmó.

CONTEXTO Y DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

En otro tramo de la entrevista, Fernández se refirió al contexto nacional y al financiamiento universitario, señalando que, si bien existe un presupuesto aprobado para 2026, resulta insuficiente para cubrir las necesidades del sistema.

En ese sentido, destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria.

“Tenemos que mantenernos unidos todos los claustros para defender la universidad pública. No hay futuro sin educación superior, y garantizarla es una responsabilidad del Estado”, expresó.

Finalmente, el decano reafirmó el compromiso institucional con la formación de profesionales y ciudadanos críticos, el desarrollo del conocimiento y el trabajo en territorio, pilares fundamentales de la universidad pública.