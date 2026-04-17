La diputada Moira Lanesan se reunió con el titular de la Federación Económica de Santa Cruz: “la situación de las PyME es crítica”

En el marco de la agenda legislativa y el constante acompañamiento al sector productivo, la diputada nacional Moira Lanesan mantuvo hoy una reunión de trabajo con Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz; Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos; y el comerciante local Gustavo Rodríguez, de cara al importante encuentro que se llevará a cabo el próximo 21 de abril en la Ciudad de Buenos Aires

Dicha reunión es organizada por la Comisión Permanente de Pequeñas y Medianas Empresas y Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación, y consistirá en una importante reunión informativa. Fueron invitados autoridades y representantes regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) —de la cual Santa Cruz forma parte—, a fin de exponer la situación de las pymes; la vicepresidenta de la comisión es la legisladora bonaerense Roxana Monzón (UxP), quien comparte bloque con Lanesan

El encuentro, impulsado también por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, reunirá a referentes provinciales de todo el país con diputados de distintas bancadas y provincias. Cada representante expondrá un informe detallado sobre la situación de las pymes en su distrito, con el objetivo de visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y avanzar en iniciativas legislativas concretas.

Durante la reunión, la diputada Lanesan dialogó con Polke, Fadul y Rodríguez sobre el delicado escenario que afecta a las pequeñas y medianas empresas santacruceñas. Según el informe presentado por el titular de la Federación Económica, la actividad económica en la provincia acumula ocho meses consecutivos de caída pronunciada, con una pérdida sostenida de puestos de trabajo y una creciente ola de cierres de comercios y empresas.

“La situación es crítica. No se trata de pedir que nos regalen plata, sino de que nos ayuden a sortear esta crisis. Necesitamos herramientas, no discursos”, señaló Polke durante la reunión, al tiempo que advirtió que a nivel nacional se registran treinta cierres de pymes por día y una gran pérdida de puestos de trabajo desde el inicio de la actual gestión nacional.

La diputada Lanesan destacó la importancia de articular permanentemente al sector privado con el Poder Legislativo, y reafirmó su compromiso de llevar la voz de las pymes santacruceñas al Congreso. “Escuchamos con atención el diagnóstico y las necesidades concretas. Desde nuestro lugar, vamos a trabajar fuertemente para que los legisladores nacionales acompañen con leyes que realmente alivien la situación, como una ley de emergencia PYME a nivel nacional”, expresó Lanesan.

Asimismo, subrayó que ella forma parte de esta comisión como vocal y la destaca como una herramienta esencial para llevar respuestas.Cabe recordar que, si bien a nivel provincial se logró avanzar en una declaración de emergencia PYME, la reglamentación y conformación de la comisión de seguimiento —que debía incluir a oficialismo, oposición, Ejecutivo, gremios empresarios y sector sindical— se encuentra demorada.

Por ello, la diputada subrayó la urgencia de tratar a nivel nacional cuestiones impositivas y laborales que exceden la órbita provincial.“Las pymes generan más del 70 por ciento del empleo en el país. Si se hunden ellas, se hunde la sociedad. No podemos mirar para otro lado”, concluyó Polke.

El encuentro del 21 de abril será una oportunidad clave para visibilizar la realidad de cada provincia y exigir respuestas concretas a nivel nacional. La diputada Moira Lanesan asistirá con el firme propósito de defender los intereses de Santa Cruz y trabajar por una agenda legislativa que ponga a las pymes en el centro de las políticas públicas.