El Municipio adhiere a “Mi Muni, Mi Cuenta” y facilita el pago de impuestos desde el celular

La Municipalidad de Río Gallegos informa que adhirió a la aplicación “Mi Muni, Mi Cuenta”, una herramienta digital que permite a los vecinos y vecinas abonar sus impuestos de manera ágil, rápida, sencilla y segura desde el celular.

A partir de esta incorporación, los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones, pagar tasas municipales, recibir notificaciones en tiempo real y gestionar documentación sin necesidad de trasladarse, optimizando tiempos y simplificando trámites cotidianos.

La directora de Recaudaciones, Daniela Peralta, destacó la importancia de esta nueva modalidad y detalló que a través de la app se pueden abonar distintos conceptos como la patente automotor, derechos de cementerio, tasas municipales e impuesto inmobiliario.

En ese sentido, Peralta adelantó que se continúa trabajando para ampliar las alternativas de pago: “Muy pronto vamos a incorporar el botón de Mercado Pago como una nueva opción, sumando herramientas que faciliten aún más las operaciones de los contribuyentes”.

Por último, la funcionaria informó que quienes requieran asesoramiento pueden acercarse a los puntos de atención municipales o ingresar a la página web oficial, donde recibirán información sobre el funcionamiento de la aplicación y los servicios disponibles.