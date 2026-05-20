La Policía de Santa Cruz organiza foro patagónico de seguridad pública en Río Gallegos

El evento reunirá a ministros y jefes policiales de toda la región para coordinar acciones contra el delito. Además, la provincia celebrará el 90° aniversario de la Escuela de Policía con actividades interprovinciales.

El jefe de Policía, Diego Agüero, confirmó, en diálogo con la subsecretaría de Producción y Contenidos, que Río Gallegos será sede el próximo 3 de junio de este encuentro estratégico para combatir el narcotráfico y el ciberdelito. La cumbre buscará afianzar las políticas públicas de seguridad mediante el intercambio de realidades entre las distintas jurisdicciones.

Como parte de una estrategia integral de prevención gestionada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, la provincia se posiciona como epicentro del debate patagónico en materia criminal.

Cooperación regional contra el delito

El titular de la fuerza provincial brindó detalles sobre este evento sin precedentes en la gestión de la seguridad pública interprovincial. “Desde que estoy en la policía no tengo conocimiento de que haya habido uno a nivel patagónico”, afirmó Agüero, confirmando la asistencia de las máximas autoridades de las cinco provincias de la Patagonia y La Pampa.

La agenda de trabajo, que se extenderá desde las 14 hasta las 20 horas, se centrará en problemáticas delictivas complejas. “El foro abarca toda una temática que nos afecta a todas las provincias, como delitos en el orden de ciberseguridad, búsqueda de personas, la cadena de custodia de elementos probatorios, narcotráfico y robo de material ferroso”, detalló el funcionario. El principal objetivo de estas mesas de trabajo es compartir el panorama de cada distrito para “buscar soluciones en conjunto como una misma región”.

Festejos por los 90 años de la Escuela de Policía

Esta histórica cumbre se desarrollará en el marco de un nuevo aniversario de la institución de formación policial de Santa Cruz. Para conmemorar las nueve décadas de la escuela, las delegaciones de cadetes de Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro arribarán a la capital para participar de diversas competencias deportivas entre el 29 de mayo y el 3 de junio.

Las jornadas incluirán torneos de running, vóley mixto y fútbol de salón en las instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), el Centro Patagónico de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) y la Jefatura de Policía. Ante esto, Agüero lanzó una invitación abierta: “Sería bueno que la comunidad nos acompañe a alentar a nuestros cadetes en las competencias”.

Innovación en vigilancia y control vial

En relación a las políticas públicas de prevención urbana, el jefe de Policía explicó el funcionamiento de las torres de vigilancia móviles, las cuales fueron reubicadas estratégicamente desde Caleta Olivia hacia Río Gallegos. “Es una torre de control que va siendo destinada a diferentes puntos de la ciudad con el fin de mantener un objetivo que es cuidar a la ciudadanía”, subrayó. Estos dispositivos no tienen un tiempo de permanencia fijo, sino que se trasladan según el planeamiento y las necesidades operativas de la Regional Sur.

Finalmente, sobre el avance en la administración de las infracciones de tránsito a nivel local, Agüero señaló que, mientras se aguarda la plena operatividad del juzgado provincial, las tareas de control ya se encuentran activas: “Se trabaja junto con la gente de transporte, el personal policial y la gente de seguridad vial en las infracciones”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Producción y Contenidas.