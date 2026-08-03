La Policía de Santa Cruz despliega un amplio rastrillaje para dar con el paradero de César Aguilar Pérez

El operativo involucra a distintas áreas de la Policía de Santa Cruz, Protección Civil y fuerzas especializadas, que trabajan de manera coordinada bajo directivas judiciales. Las autoridades también convocaron a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la investigación.

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz encabeza un operativo multidisciplinario tras la denuncia por la desaparición del vecino riogalleguense, visto por última vez en la zona de la ría. “Los dispositivos de seguridad y rastreo van a continuar hasta que tengamos pruebas fehacientes”, confirmó el superintendente de Seguridad, Fernando Gutiérrez.

Un trabajo articulado entre distintas fuerzas e investigaciones

El protocolo de búsqueda se activó tras recibir la denuncia judicial en la Comisaría Seccional Sexta, coordinando acciones inmediatas con la Dirección General de Operaciones, la Superintendencia de Investigaciones y Protección Civil. El relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas determinó que el ciudadano fue visto por última vez en la madrugada del pasado lunes en el sector de la Ría Local.

Asimismo, las tareas de campo incluyen el despliegue del Departamento de Operaciones Rurales, Infantería, Fuerzas Especiales, Comando Radioeléctrico y la División Motorizada, articulando además consultas preventivas en terminales, aeropuertos y zonas fronterizas.

El aporte clave de los vecinos y el canal de denuncias

Desde la cúpula policial remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para reconstruir los últimos pasos del vecino buscado, solicitando a la comunidad revisar registros de cámaras particulares o aportar cualquier dato de interés.

“Cualquier vecino que tenga información puede llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana”, remarcó Gutiérrez, al tiempo que enfatizó: “Si un vecino puede ver las cámaras desde el día lunes a la madrugada hasta la fecha, sería una gran ayuda para tratar de dar con el paradero de esta persona”.

Las autoridades recordaron que todos los dispositivos de rastrillaje se ejecutan bajo expresas directivas del Juzgado de Instrucción Nº 3, garantizando la continuidad de las labores operativas e investigativas en diversos sectores de la capital provincial.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría Gerencia LU14 Radio Provincial.