La Orquesta “Música para el Alma” hizo su primera presentación en Santa Cruz

La orquesta Música Para el Alma (MPA), integrada por miembros del Teatro Colón, comenzó una serie de conciertos en la provincia de Santa Cruz, siendo el Hospital Regional Río Gallegos, el primer escenario elegido por los artistas. La agenda tendrá continuidad por las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.

Primera presentación

Los artistas iniciaron el cronograma de presentaciones esta mañana en el Hall del Hospital Regional Río Gallegos, lugar en el que brindaron un emotivo concierto que deleitó a pacientes, personal y a la comunidad que se dio cita para la ocasión.

Es importante destacar que los músicos del Teatro Colón fueron acompañados por la Sinfonietta dirigida por Mariano Mosso.

Esta propuesta de salud integral recorrerá diversas instituciones de bien público en Santa Cruz durante la corriente semana.

El arte como puente de bienestar

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Salud y Ambiente, busca fortalecer espacios de encuentro y conexión emocional en contextos de vulnerabilidad. Alejandro Lagos, referente del ensamble, destacó la importancia de la logística oficial para concretar este despliegue que busca “sembrar la semilla de lo que nosotros hacemos en los músicos de cada lugar que visitamos para que puedan continuarlo de manera independiente”.

El cronograma de presentaciones no se limita a la capital, ya que la delegación artística se trasladará a Comandante Luis Piedra Buena el 15 de abril y a Puerto San Julián el día 17. Según explicaron los organizadores, el objetivo primordial es alcanzar a aquellos sectores que, por su situación de vida, “no pueden acceder a un espectáculo musical en vivo, a un teatro o sala de conciertos”, transformando el entorno hospitalario en un escenario de alivio.

La música rompió con la rutina del hospital y transformó el hall en un escenario improvisado donde el silencio clínico cedió paso al disfrute. Entre pasillos y salas de espera, la música clásica y la ópera se volvieron un lenguaje común, permitiendo que pacientes y médicos conectaran desde un lugar mucho más relajado y humano.