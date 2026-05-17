La Municipalidad de Río Gallegos, llevó adelante exitosa y multitudinaria Noche de los Museos

Con museos colmados, familias recorriendo distintos circuitos y una gran participación de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Río Gallegos desarrolló una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta que año tras año se consolida como uno de los eventos más esperados por la comunidad.



La actividad tuvo como punto de encuentro la Plaza San Martín, desde donde partieron los colectivos hacia los distintos museos y espacios culturales, además de los recorridos a pie. A pesar de las bajas temperaturas y el viento, cientos de personas se acercaron para disfrutar de una noche distinta, llena de historia, cultura, tecnología y entretenimiento.



La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, Mercedes Neil, destacó la respuesta de la comunidad: “Es una actividad muy esperada que realizamos una vez al año por el Día Internacional de los Museos. Estamos muy contentos porque, a pesar del clima, la gente se suma, viene y participa de estas experiencias”.



En esta edición participaron 18 instituciones, entre museos, centros de interpretación y organismos invitados. Como novedades, se sumaron la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia y el museo dedicado al automovilismo. Además, en la Plaza San Martín se ofrecieron experiencias de realidad virtual, entre ellas un museo en formato metaverso y la propuesta interactiva “Pisar Malvinas”, que permite recorrer de manera didáctica el territorio de las Islas Malvinas.



La noche también tuvo propuestas recreativas para toda la familia. Los vecinos y vecinas pudieron retirar tickets especiales para ir juntando sellos en cada museo recorrido y así participar de sorteos. Además, hubo una divertida búsqueda del tesoro que sumó aún más entusiasmo entre chicos y grandes. Entre los premios se entregaron camisetas de fútbol, álbumes y figuritas del mundial, generando una experiencia participativa y dinámica durante toda la jornada.



Neil remarcó que la propuesta “Pisar Malvinas” continuará disponible durante todo el año como una herramienta educativa y turística. “Es una experiencia innovadora que combina tecnología y contenidos de soberanía, y que seguirá disponible para vecinos, vecinas y visitantes”, señaló.



La jornada también contó con emprendedores locales, la participación de la Agencia Ambiental y espectáculos de música en vivo, generando un espacio de encuentro mientras los asistentes aguardaban la salida de los circuitos.

Finalmente, la funcionaria agradeció el acompañamiento de la comunidad y el compromiso de las instituciones participantes: “Queremos agradecer a la gente que espera esta actividad todos los años, a los referentes de los museos y a las instituciones que siempre tienen la mejor predisposición para mostrar su trabajo, y especialmente al intendente Pablo Grasso, que hace posible que todo esto se lleve adelante”.



Desde el Municipio destacaron una vez más el valor de la Noche de los Museos como una política que promueve el acceso, la participación ciudadana y la puesta en valor del patrimonio local.