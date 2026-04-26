La Municipalidad de Río Gallegos llevó a cabo un nuevo operativo de saneamiento integral en el barrio Belgrano

Este sábado, la Secretaría de Construccion y Ordenamiento Territorial del Municipio llevó adelante un nuevo operativo de saneamiento integral en distintos sectores de la ciudad, con eje principal en el barrio Belgrano.

Las tareas se desarrollaron en el sector comprendido entre la calle Batalla Puerto Argentino y Cepeda, entre Belgrano y Marcelino Alvarez. Otro grupo de trabajo realizó tareas de ordenamiento y limpieza en la zona de Avenida Kirchner, con intervención de las áreas de Saneamiento y el Departamento de Carritos.Asimismo, la Dirección de Forestación realizó tareas sobre Urquiza y Perito Moreno, donde se efectuó poda y despeje de ramas que se encontraban enredadas con el tendido de cables, contribuyendo a mejorar la seguridad y el orden del espacio público.En ese marco, Juan Velázquez, director del área de Saneamiento, destacó que estos operativos forman parte de un cronograma planificado que se desarrolla durante los fines de semana y se refuerza también en días hábiles.

“El barrio Belgrano es un sector amplio, por lo que continuaremos los trabajos a partir del lunes y martes para poder cubrirlo en su totalidad, sin dejar de atender las emergencias que van surgiendo”, explicó.Velázquez señaló además que, con la llegada de los meses más fríos, se intensifican las tareas de limpieza: “En esta época del año aparecen hojas y distintas problemáticas propias del otoño, por eso en mayo reforzamos los operativos antes del ingreso del invierno, para llegar a la mayor cantidad de espacios posibles de la ciudad”.

Finalmente, el funcionario agradeció el compromiso del personal municipal: “Quiero destacar y agradecer a todos los compañeros y compañeras que, aun en días frescos, están en la calle trabajando en distintos puntos de la ciudad. Es un esfuerzo mancomunado entre varias direcciones de la Secretaría, como nos pide el Intendente: estar cerca del vecino, dar respuestas y seguir trabajando para que la comunidad se sienta acompañada y reconfortada con el trabajo del empleado municipal”.