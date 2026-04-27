La Municipalidad de Río Gallegos impulsa taller de crecimiento personal e imagen integral

Una propuesta orientada a brindar herramientas de formación y acompañamiento para niños, adolescentes y jóvenes desde los 10 años en adelante.

La actividad comenzará el próximo martes 5 de mayo y las inscripciones ya se encuentran abiertas. El espacio se desarrollará en Crucero General Belgrano 2026, donde los interesados también podrán realizar consultas al número 2966-534660.

Según se informó, la iniciativa es impulsada junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la agencia Elegance, contando además con el acompañamiento de distintas áreas y profesionales vinculados a la salud, nutrición, fotografía, estética, maquillaje y peluquería.

El objetivo del taller será promover el crecimiento personal, fortalecer la autoestima y brindar herramientas vinculadas a la imagen integral, en un espacio pensado para el aprendizaje, la contención y el desarrollo individual.

De esta manera, el municipio continúa generando propuestas inclusivas destinadas a acompañar a la comunidad con nuevas oportunidades de capacitación y formación.