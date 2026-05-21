“La marcha de la dignidad”: convocan a movilizarse en Caleta Olivia contra el ajuste en discapacidad

Organizaciones, familias y personas con discapacidad marcharán este jueves desde El Gorosito hasta la Plaza 20 de Noviembre para reclamar contra los recortes y exigir el cumplimiento de los derechos garantizados por ley.

Este jueves 21 de mayo, desde las 15 horas, se realizará en Caleta Olivia una movilización en defensa de las personas con discapacidad, en el marco de los reclamos que se multiplican en todo el país frente a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional.

La convocatoria partirá desde el monumento a El Gorosito y avanzará hasta la Plaza 20 de Noviembre bajo la consigna: “La Marcha de la Dignidad”. Desde la organización de la actividad explicaron que la caminata será breve y abierta a toda la comunidad, con el objetivo de visibilizar la preocupación que atraviesan miles de familias, profesionales e instituciones vinculadas al sector ante las medidas de ajuste y el desfinanciamiento de las políticas de discapacidad.

Ademas, en la convocatoria difundida en redes sociales, invitaron a participar “sin miedo ni vergüenza”, en defensa de derechos que consideran amenazados por las medidas de recorte y desfinanciamiento.

El concejal Carlos Aparicio acompañará la movilización y manifestó su respaldo al reclamo de las familias y organizaciones que impulsan la actividad. “Detrás de cada prestación que se recorta hay familias enteras que quedan desprotegidas”, expresó.