La FESC advierte que la reforma de Zona Fría encarecería las facturas de gas y afectaría el consumo en Santa Cruz



La Federación Económica de Santa Cruz expresó su preocupación por la modificación del Régimen de Zona Fría aprobada en Diputados y aseguró que el cambio impactaría en el ingreso de los hogares y profundizaría la caída del consumo y la actividad PyME en la provincia.

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) manifestó su preocupación por el impacto que tendría la reforma al Régimen de Zona Fría sobre la economía de los hogares santacruceños y el desempeño del sector productivo provincial.

Según indicó la entidad en un comunicado institucional difundido este 21 de mayo, la modificación aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación cambia la base de cálculo del subsidio al gas. De acuerdo con la explicación de la Federación, el beneficio dejaría de aplicarse sobre el valor total de la factura y quedaría limitado únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), excluyendo costos de distribución, transporte e impuestos.

Desde la FESC sostuvieron que esta modificación derivaría en un aumento del valor final de las boletas para los usuarios, independientemente de que el subsidio continúe vigente de manera formal.

El comunicado también señala que proyecciones elaboradas por organismos especializados estiman incrementos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas de los hogares de la región. En ese contexto, la entidad remarcó que, en Santa Cruz, donde el gas es considerado un servicio esencial durante gran parte del año, el aumento tendría efectos directos sobre el poder adquisitivo de las familias.

Además, la Federación sostuvo que los datos relevados mediante el Índice de Producción y Actividad Económica (IPAE) muestran una contracción sostenida del consumo en el segmento PyME santacruceño. En ese marco, advirtió que una mayor presión tarifaria podría agravar el escenario económico actual y afectar el nivel de actividad comercial.

Finalmente, la entidad afirmó que considera parte de su responsabilidad institucional informar sobre las consecuencias económicas de la medida y sostuvo que la ciudadanía debe conocer con anticipación el alcance de los cambios vinculados al régimen.