La Caja de Previsión informa fechas de pago y detalla los aumentos de mayo

Los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz cobrarán sus haberes correspondientes al mes de mayo este viernes 22.

Así lo informó la Caja de Previsión Social (CPS) en cumplimiento de la Ley 3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas. La norma, reglamentada en octubre de 2023 a través del Boletín Oficial de Santa Cruz, establece que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Por otra parte, la Ley indica que, “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”. Por consiguiente, este mes los haberes serán abonados el viernes 22.

Tal como ocurre cada mes, los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Aumentos de mayo para jubilados, pensionados y retirados

Según se detalla, las escalas salariales correspondientes a mayo han sido aplicadas en los siguientes regímenes

Municipalidad de Río Gallegos: 10%

Municipalidad de Piedra Buena: 5%

Municipalidad de El Calafate: escala de mayo de 2026

Municipalidad de Puerto Deseado: escala de mayo 3,5% y adicional por título 100%

Municipalidad de Los Antiguos: escala de abril 5%

Incremento por liquidación complementaria en mayo

Municipalidad de Los Antiguos: escala de marzo 3% y abril 5%

Municipalidad de Río Gallegos: escala de abril 10%

Municipalidad de Puerto Deseado: escala de abril 6,5%

Municipalidad de Puerto San Julián: escala de abril (modificación base de cálculo para adicionales jefaturas).

Banco Santa Cruz: escala de noviembre 2025 2,5%