Julia Mengolini presenta su libro este sábado, en la antesala de la tercera edición de “Trinchera”

La periodista y abogada Julia Mengolini llegará a Río Gallegos el próximo 23 de mayo para presentar su libro, en una actividad abierta a la comunidad que sirve como antesala del tercer encuentro de mujeres y diversidades organizado por el municipio.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Gobierno, y formará parte de la agenda previa a la tercera edición de “Trinchera”, el encuentro feminista que se desarrollará el 30 de mayo, ante un nuevo aniversario de Ni Una Menos.Si bien Mengolini formaba originalmente de la grilla de Trinchera, por cuestiones de agenda debió adelantarse su presentación una semana.

Su visita se inscribe en una serie de actividades impulsadas por el Municipio para promover espacios de debate, reflexión y construcción colectiva frente al avance de los discursos de odio, la violencia política y las desigualdades que atraviesan a mujeres y diversidades.

En “Las caras del monstruo”, la autora aborda cómo operan las campañas de estigmatización, el hostigamiento mediático y la violencia simbólica contra quienes disputan sentido en el espacio público, especialmente mujeres, feministas y dirigentas políticas.

Una discusión que dialoga de manera directa con los ejes que este año atravesarán Trinchera.El encuentro feminista, que tendrá su tercera edición el próximo 30 de mayo, se consolidó en Río Gallegos como un espacio de referencia para el debate político y social en la Patagonia.

Surgió a partir de la decisión política de la gestión del intendente Pablo Grasso de fortalecer las políticas públicas de género y generar ámbitos de participación y discusión comunitaria.

Entre las invitadas confirmadas para esta edición estarán la diputada nacional Natalia Zaracho y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense Estela Díaz.

Los debates de este año girarán en torno al endeudamiento de las familias y su impacto sobre la vida cotidiana de las mujeres, la utilización política del discurso de las denominadas “falsas denuncias”, el abordaje social e institucional del femicidio de Ada Barrozo y el escenario político nacional.

Desde la organización señalaron que la presentación de Mengolini será el puntapié inicial de una agenda que busca “poner en común las discusiones que hoy atraviesan a la sociedad y construir herramientas colectivas frente a la crueldad, el odio y la violencia política”.

La presentación de Julia Mengolini se realizará el sábado 23 de mayo en instalaciones del Obispado de Río Gallegos, a partir de las 18 horas.