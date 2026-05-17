Juegos Epade 2026: los deportistas Santacruceños partieron rumbo a las sedes de los juegos patagónicos

Ayer al mediodía, desde las instalaciones del CePARD, partieron las selecciones santacruceñas de judo, ciclismo, vóley y básquet femenino rumbo a una nueva edición de los Juegos EPaDe 2026, representando a la provincia en uno de los certámenes deportivos más importantes de la Patagonia.

La despedida de los deportistas contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murua; el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mansilla; junto a equipos de trabajo del área provincial. En este contexto, se realizó la entrega de la indumentaria oficial de la provincia a cada una de las delegaciones, reafirmando el compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del deporte santacruceño.

Las delegaciones están integradas por jóvenes deportistas de Gobernador Gregores, El Calafate, Puerto Santa Cruz, Río Turbio, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena, Río Gallegos, Puerto Deseado y Pico Truncado, consolidando una mirada federal e inclusiva del deporte en toda la provincia.

Respecto a esto, las autoridades provinciales resaltaron que la continuidad de éstas políticas deportivas tiene que ver con un apoyo e impulso por parte de la gestión del gobernador Claudio Vidal, que permite realizar un importante trabajo logístico y organizativo para garantizar que deportistas de cada localidad tengan la posibilidad de viajar, competir y representar a Santa Cruz en escenarios patagónicos de primer nivel.