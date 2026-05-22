Jóvenes santacruceños accedieron a terrenos y comenzaron el camino hacia la casa propia

Con emoción y expectativas de construir su futuro, jóvenes de Río Gallegos recibieron las actas de adjudicación de sus terrenos en una nueva entrega impulsada por el Gobierno provincial. Los beneficiarios destacaron la importancia de acceder a una oportunidad concreta para alcanzar la casa propia junto a sus familias.

En una nueva jornada impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, jóvenes trabajadores y estudiantes de Río Gallegos recibieron actas de adjudicación de terrenos, dando un paso fundamental hacia la construcción de su futuro y el acceso a la tierra para desarrollar sus proyectos de vida.

El acto se llevó adelante este jueves en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y formó parte de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para ampliar oportunidades y acompañar a las familias santacruceñas en el acceso a soluciones habitacionales.

Creer y seguir adelante

Entre quienes recibieron su acta estuvieron Camila Muñoz, Nicolás Barrientos y Romina Farías tres jóvenes que expresaron su emoción tras concretar este importante avance.

“Muy agradecida de que nos den esta oportunidad. Somos jóvenes de Río Gallegos, trabajadores y estudiantes, y esto significa muchísimo para nosotros”, expresó Camila, destacando la importancia de poder acceder a un terreno en esta etapa de sus vidas.

Por su parte, Nicolás señaló que la noticia lo tomó por sorpresa y aseguró sentirse “muy feliz” por esta posibilidad. “Es un paso importante en lo personal. Siempre tener un terreno propio es un sueño. Esto demuestra que la oportunidad llega y que se puede seguir ampliando hacia más sectores”, manifestó.

“Puede ser como en nuestro caso un terreno, o eventualmente la casa propia, hay que seguir insistiendo y llega”, expresó Nicolás.

Romina Farías, en tanto, no ocultó su emoción al concretar un objetivo que venía esperando desde hace tiempo. “Estoy súper orgullosa y contenta de haber podido lograr esto. Para muchos santacruceños a veces se hace difícil, sobre todo cuando no se cuenta con un trabajo estable, pero hoy puedo pensar en tener mi lugar, mi espacio y mi hogar junto a mi familia”, expresó.

Romina contó que había iniciado el trámite tiempo atrás, incluso luego de haber atravesado otras inscripciones sin resultados. “Lo hice con esperanza, pero sin imaginar cuándo podía llegar. Ayer estaba trabajando en un consultorio médico cuando me llamaron del IDUV para avisarme que debía acercarme a firmar porque al día siguiente era la entrega. Fue todo muy rápido y todavía estoy muy emocionada”, relató.

También dejó un mensaje para quienes aún esperan acceder a un terreno o vivienda: “Que no pierdan las esperanzas, que crean y sigan adelante. Hoy tengo este hecho concreto y ahora queda trabajar para cumplir el sueño completo de la casa propia”.

Los tres jóvenes coincidieron en dejar un mensaje de esperanza para quienes continúan esperando acceder a un terreno o a la vivienda propia. “Que sigan insistiendo y manteniendo la esperanza, porque en algún momento llega”, remarcaron.

Desde el Gobierno Provincial destacaron que estas acciones buscan generar más oportunidades para que jóvenes santacruceños puedan comenzar a construir su arraigo, proyectar su futuro y desarrollar su historia de vida en la provincia.