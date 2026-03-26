Jornada de vacunación conjunta entre la Caja de Previsión Social y el Ministerio de Salud

La actividad se realizó este jueves, entre las 8 y las 15 en el edificio de la sede central de la CPS, y reunió en un mismo espacio vacunación antigripal, controles y asesoramiento para beneficiarios. “La convocatoria fue muy buena y nos permite seguir pensando en propuestas que faciliten el acceso a la salud y a la información previsional”, señaló el presidente de la CPS, Pablo Pérez.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz y el Ministerio de Salud realizaron este jueves una jornada de vacunación antigripal que tuvo una importante convocatoria. En apenas cinco horas de trabajo se aplicaron casi 500 dosis, en una actividad dirigida principalmente a personas mayores que se acercaron al organismo previsional.

El operativo se desarrolló en las instalaciones de la Caja y contó con la participación de equipos de distintas áreas del Ministerio de Salud, entre ellas la Secretaría de Abordaje Comunitario, Salud Mental y Adulto Mayor, además del acompañamiento de Agencia Provincial de Seguridad Vial, que colaboró en la organización y la logística de la jornada.

Jornada integral

Además de la vacunación, durante la actividad se brindó asesoramiento previsional y orientación en temas de salud, lo que permitió que quienes asistieron pudieran realizar consultas y acceder a distintos servicios en un mismo espacio.

El presidente de la Caja de Previsión Social destacó la respuesta de la comunidad y el trabajo articulado entre organismos provinciales. “Este tipo de jornadas demuestran que, cuando se trabaja de manera conjunta, es posible acercar servicios importantes a la comunidad. La convocatoria fue muy buena y nos anima a seguir impulsando propuestas que faciliten el acceso a la salud y a la información previsional”, señaló.

Por su parte, Cristina Zappa, integrante del equipo sanitario que participó de la campaña de vacunación, subrayó la importancia de este tipo de acciones preventivas. “La vacuna antigripal es fundamental, especialmente para las personas mayores. En pocas horas pudimos vacunar a muchas personas, y eso refleja la importancia que la comunidad le da a la prevención”, expresó.