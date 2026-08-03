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Javier Belloni “Camino Al Centenario: Una Agenda Cultural Para Disfrutar Entre Todos”

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El Centenario de El Calafate se empieza a vivir con una agenda llena de actividades, encuentros y grandes espectáculos para compartir y disfrutar durante los próximos meses.

AGOSTO:

  • 1 de agosto: Infancias al Cine.
  • 8 de agosto: UPV Cultura.
  • Del 13 al 15 de agosto: Feria del Libro.
  • 16 de agosto: Día de las Infancias con el show de Plim Plim.
  • 22 de agosto: Día del Folklore.

SEPTIEMBRE:

  • 19 de septiembre: Celebración del Día de la Primavera con Santi Cairo.
  • 20 de septiembre: Día del Estudiante con Max Carra.
  • 27 de septiembre: Día de la Identidad Santacruceña en el Centro Cultural.

OCTUBRE:

  • 3 de octubre: Gran Final de UPV.
  • 12 de octubre: Feria Raíces y Sabores.
  • 16 de octubre: Calafate Baila.
  • 17 de octubre: Celebración del Día de la Madre con Abel Pintos.

NOVIEMBRE:

  • 7 y 8 de noviembre: Festival de Doma por el Día de la Tradición.
  • 20 de noviembre: Expo Soy.

DICIEMBRE:

  • 5 de diciembre: Fiesta de las Estaciones.
  • 6 de diciembre: Cierre de esta agenda cultural con el show de Desakta2.

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