Javier Belloni “Camino Al Centenario: Una Agenda Cultural Para Disfrutar Entre Todos”

El Centenario de El Calafate se empieza a vivir con una agenda llena de actividades, encuentros y grandes espectáculos para compartir y disfrutar durante los próximos meses.
AGOSTO:
- 1 de agosto: Infancias al Cine.
- 8 de agosto: UPV Cultura.
- Del 13 al 15 de agosto: Feria del Libro.
- 16 de agosto: Día de las Infancias con el show de Plim Plim.
- 22 de agosto: Día del Folklore.
SEPTIEMBRE:
- 19 de septiembre: Celebración del Día de la Primavera con Santi Cairo.
- 20 de septiembre: Día del Estudiante con Max Carra.
- 27 de septiembre: Día de la Identidad Santacruceña en el Centro Cultural.
OCTUBRE:
- 3 de octubre: Gran Final de UPV.
- 12 de octubre: Feria Raíces y Sabores.
- 16 de octubre: Calafate Baila.
- 17 de octubre: Celebración del Día de la Madre con Abel Pintos.
NOVIEMBRE:
- 7 y 8 de noviembre: Festival de Doma por el Día de la Tradición.
- 20 de noviembre: Expo Soy.
DICIEMBRE:
- 5 de diciembre: Fiesta de las Estaciones.
- 6 de diciembre: Cierre de esta agenda cultural con el show de Desakta2.