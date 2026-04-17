Intensifican acciones de prevención y llaman a la responsabilidad digital

Ante diversos hechos acontecidos en distintas partes del país, relacionados con carteles y pintadas en instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz se encuentra trabajando de manera preventiva junto al Consejo Provincial de Educación y la Policía Provincial, con el objetivo de llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa.

En las distintas localidades se han tomado recaudos para prevenir hechos de violencia y evitar situaciones de riesgo que alteren el orden público, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos.

Una vez más, resulta importante reforzar el diálogo con niños y adolescentes respecto al uso responsable de las redes sociales, teniendo en cuenta que diversas acciones pueden poner en peligro la integridad propia y la de terceros, así como también derivar en delitos o sanciones legales.