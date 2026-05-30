Iniciaron trabajos de reparación de bache en la avenida Eva Perón

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de las Secretarías de Planificación y la Secretaría de Obras y Servicios, inició tareas de reparación sobre un sector de la avenida Eva Perón, mediante el relleno de hormigón, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una arteria de alto flujo vehicular.

El coordinador de Obras Públicas, Marcelo Bianchi, explicó que los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de la infraestructura urbana que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, detalló: “Se va a llenar este sector con 10 metros cúbicos de hormigón para mejorar la circulación en la avenida Eva Perón y garantizar mejores condiciones para quienes transitan diariamente por este lugar”, indicó Bianchi.

Asimismo, señaló que estas tareas responden al compromiso asumido por la gestión del intendente Pablo Carrizo de avanzar en el mejoramiento de calles y avenidas, atendiendo sectores que requieren una intervención prioritaria debido al desgaste generado por el tránsito y las condiciones climáticas.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de obras contribuyen a optimizar la circulación vehicular, reducir riesgos para conductores y peatones, y continuar fortaleciendo la infraestructura urbana en beneficio de toda la comunidad.