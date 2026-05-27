Impulsan acciones solidarias junto a pacientes oncológicos de Venidici

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través del Centro Integral de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, continúa fortaleciendo acciones de acompañamiento y contención destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos, mediante el trabajo articulado con el grupo de pacientes oncológicos Venidici.

En este marco, se desarrolló un taller solidario de confección de gorros de lana, impulsado junto a la profesora Gladys Uzqueda y sus alumnas, con el objetivo de colaborar con mujeres que atraviesan o atravesaron tratamientos contra el cáncer.

La propuesta no solo permitió avanzar en la elaboración de gorros destinados a pacientes oncológicos, sino también generar un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento emocional, promoviendo redes de apoyo comunitario.

Gladys Uzqueda destacó el valor de esta iniciativa solidaria y el trabajo conjunto con Venidici. “Nosotros estamos hoy acá compartiendo con la gente de Venidici, el proyecto es que nosotros colaboramos con gorritos. Ellos nos proporcionan la lana y mis alumnas los hacen. Hoy hicimos la entrega”, expresó, destacando la importancia de la colaboración y la interacción con las mujeres del grupo.

Uzqueda resaltó también el valor de la contención emocional y la prevención en salud: “Poder charlar, contarnos la experiencia… cuando se pasa por esa enfermedad, estar acompañado es lo mejor. Tener contención, ya sea de la familia o amigos, es fundamental”.

La docente explicó que no hubo un número estipulado de gorritos confeccionados en esta primera entrega, y que la actividad continuará en futuras jornadas: “Está programado hacer nuevos encuentros, seguir colaborando en cuanto a gorritos y también con pelucas, algunas necesidades que ellas están teniendo ahora”.

Desde el Municipio se acompaña este tipo de iniciativas que fortalecen el trabajo comunitario y solidario, promoviendo acciones concretas para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas, articulando esfuerzos con instituciones y organizaciones de la comunidad.