Importante control de policía caminera y sección operaciones rurales Jaramillo en rutas nacionales 281 y 3

Bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, en la dia de ayer con personal de Secretaria de Recursos Hídricos, dependiente de Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Subsecretaria, Asesoría Letrada Hidrica, Dra. Silvana Tarcaya, Departamento de Unidades Operativas Camineras Zona Norte, a cargo del Comisario Inspector Moreno Maximiliano y Sección Operaciones Rurales Jaramillo, a cargo del Subcomisario Silvana Labere, se llevó a cabo trabajo preventivo en Rutas Nacionales 281 y 3.

Siendo las 12.25 Hs., en circunstancias que se realizaba un control de vehículos en ambos sentidos de circulación, en tramo de Ruta Nacional 3; en cercanías a acceso de Yacimiento Minero Don Nicolas; se procedió a la identificación y control de documentación de 3 Camiones y Semiremolque (Sistema) que transportaban Agua para citada Minera, con carga aproximada entre 26.000 y 35.000 Lts., de agua, constatando que al momento del control carecían de Seguro Obligatorio, Revisión Técnica, Habilitacion de Transporte de Pcia., Cedula de Identificación Automotor, como así uno de ellos presentaba Parabrisas Trisado, cubiertas en malas condiciones y ninguno de ellos contaban con permiso de Recursos Hídricos, como asi *dos tenían Señalización Identificada para transporte de Combustible*, no estando habilitado para transporte de agua.

Extrayendo dicho recurso proveniente de Puesto El Toro; de Estancia los Manantiales distante a 70 Kms. aprox., al Sur por Ruta Nacional 3, quedando retenidos preventivamente a disposición de Subsecretaria de Transporte de Pcia y Secretaria de Recursos Hídricos, dependiente de Ministerio de Energía y Minería, a los fines que sea analizada la carga (Agua), previa intervención de Secretaria Ambiente de Pcia. a fines que resuelva la disposición final del recurso liquido.

Posterior arribados a mencionado establecimiento denominado Estancia los Manantiales, se procedió a inspeccionar los puntos de captación, comprobando al existencia de tres (3), siendo estos superficiales (Afloramientos naturales), en los mismos se observaron *existencia de motobombas a combustible y bidones de combustible para tal fin; no observando ni caudalímetros, ni cartelería indicativa*, procediendo a notificar al propietario quien se hizo presente en el lugar.

Se destaca el trabajo en conjunto entre Policía Caminera, Sección Operaciones Rurales Jaramillo, Subsecretaria de Transporte dependiente de Ministerio de Produccion, Comercio e Industria y Secretaria de Recursos Hidricos dependiente de Ministerio de Energía y Mineria, con el solo objetivo de resguardar los recursos hidricos que se extraen sin ningún control por no utilizar el caudalimetro del suelo santacruceño, para una actividad comercial como es la actividad minera.