Igualdad en Territorio: el Gobierno de Santa Cruz amplía la asistencia y el acompañamiento en los barrios

La gestión de Claudio Vidal impulsa políticas públicas con presencia territorial y atención integral, por ello se amplían las acciones de acompañamiento y asistencia en distintos sectores de la comunidad.

A través de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y en el marco del programa “Igualdad en Territorio”, equipos interdisciplinarios recorren barrios y organizaciones sociales para acercar herramientas, asesoramiento, también brindar contención ante situaciones de violencia por razones de género, consolidando una política pública con fuerte presencia territorial.

Un trabajo articulado para llegar a cada barrio

La directora provincial de Articulación Institucional y Comunitaria, Fabiana Peluffo, explicó en dialogo con la subsecretaría de Producción y Contenidos que la propuesta busca acercar la Secretaría a aquellos sectores donde muchas veces el acceso a la información y al acompañamiento se vuelve más difícil.

“Es una propuesta integral desde la Secretaría de Igualdad e Integración, en la cual nos contactamos con organizaciones civiles, juntas vecinales, clubes y distintos espacios comunitarios para convocar a las personas de los barrios y poder hablar sobre temas transversales vinculados a mujeres y diversidades”, señaló.

Asimismo, indicó que durante los encuentros se brindan herramientas para actuar ante situaciones de violencia por razones de género, además de abordar temáticas vinculadas a políticas de cuidado, perspectiva de género y Ley Micaela.

Peluffo destacó además que estas acciones permiten llevar asesoramiento y acompañamiento a sectores alejados de las oficinas centrales: “Por ahí a muchas personas se les hace difícil llegar hasta acá, entonces somos nosotros quienes nos acercamos a los barrios”.

Equipos profesionales y atención en toda la provincia

En relación al abordaje integral que desarrolla la Secretaría, la funcionaria remarcó que cuentan con equipos interdisciplinarios conformados por trabajadoras sociales y profesionales de la psicología.

“Tenemos atención individual y espacios terapéuticos que hoy son muy necesarios. También estamos trabajando a nivel provincial con consultas virtuales para otras localidades, mientras que en Río Gallegos la atención es presencial”, explicó.

Además, confirmó que existe una planificación de trabajo a corto, mediano y largo plazo para continuar recorriendo distintos barrios de Río Gallegos y posteriormente replicar la experiencia en el interior provincial.

“La decisión política de mantener este espacio abierto es fundamental”

Peluffo también agradeció al gobernador Claudio Vidal por sostener el funcionamiento de la Secretaría y la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género.

“Son muchas las personas que recurren a esta Secretaría. Es una decisión política importante mantener este espacio abierto y poder brindar ayuda efectiva a quienes la necesitan”, expresó.

En ese sentido, indicó que desde su área se supervisa el trabajo de las áreas de mujer, género y diversidad en todas las localidades y comisiones de fomento de Santa Cruz, fortaleciendo la respuesta ante situaciones de vulnerabilidad y violencia.

Recorridos territoriales y acompañamiento permanente

Por su parte, la directora de Guardia y Emergencias por Razones de Género, Sabrina Agüero, detalló que el objetivo principal es llegar a todos los barrios con información clara y herramientas de contención.

“Queremos acercarnos a la comunidad porque muchas personas no conocen la Secretaría o no saben dónde recurrir ante una situación de violencia”, sostuvo.

Agüero explicó que hace más de un año y medio vienen desarrollando recorridos territoriales junto a distintas áreas de la Secretaría, brindando asesoramiento y orientación directa a vecinos y vecinas.

“Nos encontramos con diferentes situaciones, pero también con muchas personas que necesitaban información y acompañamiento”, agregó.

Línea de guardia disponible las 24 horas

Finalmente, recordaron que la Dirección de Guardia y Emergencias por Razones de Género cuenta con una línea telefónica activa las 24 horas para consultas y asistencia.

El número de contacto es 2966-46-41-22.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Producción y Contenidos.