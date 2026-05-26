Brindan capacitación sobre protección integral de infancias a personal de salud

La propuesta, denominada “El sistema de protección somos todos”, fue impulsada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Infancias y Adolescencias y se destinó a todo el personal del Hospital Zonal vinculado a la atención de niños, niñas y adolescentes.

En encuentro tuvo lugar este martes 26 de mayo con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado ante situaciones de vulneración de derechos, promoviendo herramientas de actuación y canales de comunicación entre las áreas involucradas.

La capacitación estuvo a cargo de Julieta Tarifa, abogada de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, quien explicó que la jornada se desarrolló con base en los principales lineamientos del marco legal vigente en materia de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, contemplado en la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 3.062.

“Explicamos todo el procedimiento que conlleva resguardar a los niños, proteger sus derechos, los derechos vulnerados y qué medidas tomamos también al respecto, cómo actuamos, quiénes somos los que intervenimos, cómo articular también con el área de Salud en este caso, para poder estar al tanto de estas situaciones de vulneración, cómo pueden darnos aviso y cómo tomar conocimiento todos dónde denunciar”, mencionó.

Durante el encuentro también se abordaron aspectos vinculados al deber de denunciar, el funcionamiento de las medidas excepcionales de protección y los procesos relacionados con las adopciones, temas sobre los que, según indicó la profesional, suelen existir numerosas consultas por parte de la comunidad.

En este marco, recordó que ante cualquier situación de vulneración de derechos se encuentra disponible la Línea telefónica 102, un canal gratuito y anónimo para realizar denuncias y solicitar intervención.

Finalmente, Tarifa informó que las capacitaciones se vienen desarrollando en diferentes instituciones con el propósito de fortalecer las actuaciones conjuntas y recordó que todos aquellos espacios interesados en acceder a jornadas de formación, pueden comunicarse con la Secretaría de Infancias y Adolescencias.