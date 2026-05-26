90 años de historia y formación: La Escuela de Policía de Santa Cruz celebra a lo grande

La directora del Departamento Escuela de Cadetes, comisaria mayor Valeria Herrera, brindó detalles sobre las actividades organizadas en el marco del aniversario de la Escuela de Policía de Santa Cruz. La histórica institución celebrará los 90 años con encuentros deportivos, actos protocolares y reconocimientos especiales a quienes formaron parte de su trayectoria.

La Escuela de Policía de la Provincia de Santa Cruz Comisario Inspector (R) Eduardo Victoriano Taret, la segunda más antigua del país, se prepara para un festejo inolvidable de su 90° aniversario, con eventos deportivos, actos protocolares y un emotivo reconocimiento a su legado y a quienes la construyeron.

Patagonia unida por el deporte y la formación

La comisaria mayor Valeria Herrera, directora del Departamento Escuela de Cadetes, en diálogo con la subsecretaría de Producción y Contenidos dio a conocer la serie de actividades que darán inicio a las celebraciones. A partir del 28 de mayo, la escuela recibirá delegaciones de Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego y Catamarca, en un encuentro que busca unir a través del deporte.

El 31 de mayo, frente a la Jefatura de Policía, se dará inicio a las actividades deportivas con torneos de vóley, fútbol y una maratón Tri-Cross. Para esta última, se han inscrito 240 corredores de Chile, Santa Cruz y otras provincias, se superaron las expectativas y cerraron las inscripciones. El evento comenzará a las 10:30 con tortas fritas y chocolatada, un desfile de las delegaciones y la largada de las carreras de 25, 15 y 7 kilómetros a las 12:00.

Acto central y reconocimiento a la trayectoria

El 4 de junio, día del aniversario, se realizará el izamiento tradicional en el patio de armas a las 8:00, con la presencia de la cúpula de la Policía de Santa Cruz. Posteriormente, a las 11:00, la Iglesia Betel será el escenario del acto central, donde se espera la asistencia de las máximas autoridades de la provincia, invitados de otras fuerzas y la comunidad en general.

Este día será especialmente emotivo, ya que se reconocerá a los directores retirados de la escuela con una medalla conmemorativa de los 90 años, instaurada por disposición del jefe de policía. Entre los momentos especiales, está previsto también la entrega de las insignias meritorias a los cadetes de tercer año, máximo galardón de los estudiantes.

“Formar para servir”: Un legado de 90 años

Bajo el lema “Formar para Servir”, la Escuela de Policía de Santa Cruz ha forjado a generaciones de profesionales. La comisaria mayor Herrera destacó la educación integral que se brinda, donde se combina la teoría en las aulas con la práctica en el campo.

Actualmente, la escuela cuenta con 120 alumnos distribuidos en cinco tecnicaturas:

Seguridad

Criminalística

Siniestros (bomberos)

(bomberos) Servicio Penitenciario

Investigación Criminal (incorporada hace 3 años)

Además, se trabaja en la creación de una sexta tecnicatura, la de contable.

El rol creciente de la mujer en la policía

La comisaria mayor Herrera, orgullosa de ser parte de la primera promoción mixta de mujeres que ingresó el 8 de marzo de 1999, resaltó el creciente protagonismo de la mujer en la fuerza. Hoy, las mujeres ocupan puestos estratégicos como jefas de divisiones, comisarías, investigaciones y criminalística.

Un ejemplo de ello es la dirección de la Escuela de Policía, a cargo de la Comisario Mayor Herrera y la Comisario Inspectora Silvana Almendra, una situación “atípica” que demuestra el avance en la inclusión. Asimismo, la directora ejecutiva del Servicio Penitenciario, Araceli Arias, también pertenece a la misma promoción de Herrera.